Руслан КОСТЫШИН: «Милевскому было бы тяжело в Колосе»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин рассказал о том, мог ли бы Артем Милевский заиграть в его команде:
— Милевский мог бы перейти в «Колос»?
— У нас такие нагрузки, что ему было бы тяжело.
— Нельзя ему исключение сделать?
— Он что, памятник? Нам в команде памятники не нужны.
Ранее Костышин заявил, что у «Колоса» очень дружный коллектив.
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Источник — ТРЕНДЕЦ
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