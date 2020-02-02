Руслан КОСТЫШИН: «Милевскому было бы тяжело в Колосе»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин рассказал о том, мог ли бы Артем Милевский заиграть в его команде:

— Милевский мог бы перейти в «Колос»?

— У нас такие нагрузки, что ему было бы тяжело.

— Нельзя ему исключение сделать?

— Он что, памятник? Нам в команде памятники не нужны.

Ранее Костышин заявил, что у «Колоса» очень дружный коллектив.