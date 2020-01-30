Руслан КОСТЫШИН: «У Колоса очень дружный коллектив»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин подвел итоги первого тренировочного сборая команды в Турции, который завершился победой над «Ансан Гринерс» 4:2 в контрольном матче:

«В целом, работой на первом сборе я очень доволен. Нам очень повезло с погодой, не было никаких проблем с тренировкой. Есть некоторые претензии к спаррингам. Соперники хорошие, сильные были, но они играли не оптимальными составами, поэтому мы не смогли извлечь много полезной информации.

Сложно сейчас дать оценку, потому что сейчас все немного уставшие. Сейчас очень важно правильно отдохнуть и восстановиться.

Доволен отношением новичков к работе. Им пока тяжеловато приходится. Так исторически сложилось, что на первом сборе новички очень тяжело переносят наши нагрузки. Но через это проходили все. На втором сборе будет немного иной вид подготовки, поэтому, я думаю, там они оживут.

С микроклиматом у нас никогда не было проблем. Можно сказать, это одна из наших сильных сторон. У нас очень дружный коллектив».