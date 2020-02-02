Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не сказал бы, что у меня огромные рейтинги на YouTube»

Форвард «Динамо» Брест – о своем новом проекте

  • 02.02.2020 09:11
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  • 1 комментарий
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не сказал бы, что у меня огромные рейтинги на YouTube»
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

В конце прошлого года Артем Милевский запустил свой канал в YouTube под названием «Миля». Форвард «Динамо» Брест рассказал о том, почему принял такое решение:

«Что касается YouTube, я бы не сказал, что у меня огромные рейтинги. Кому-то нравится, кому-то не нравится. У Жени Савина было много идей по поводу меня. Я смотрел на него, думал, как это преподнести. С Саней Панковым об этом разговаривали.

Я пока зарабатываю футболом, но надо же чем-то потом заниматься. На самом деле, я доволен тем, что сейчас происходит. Я постоянно захожу, читаю, что люди пишут, кому-то отвечаю. Думаю, что добавить».

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Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
    comentraktor
      comentraktor, 02.02.2020 09:20
    -1
    Патаму шо ты долго.б. Пасовать через Крещатик во время движения машин - это мля"гениально" и партнёр сильный, Алиев. Два дауна
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