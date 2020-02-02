Пеп ГВАРДИОЛА: «Если не выиграю ЛЧ с Ман Сити – это будет неудача»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что ему необходимо выиграть Лигу чемпионов в своем нынешнем клубе:

«Конечно, нас будут оценивать не только по нашей игре, но и по завоеванным трофеям. Это правда. Все очень просто. Прошлый сезон был невероятным, однако некоторые говорили: «Но вы же не выиграли Лигу чемпионов». Знаю, если не завоюю здесь этот трофей, это будет расцениваться как неудача.

Но мне нравится работать с моими футболистами, которые все еще выигрывают много матчей. Победа определенным способом – это то, что помогает брать титулы. Мы верим, что сможем побеждать таким образом. Посмотрим, что произойдет».

Сегодня «Манчестер Сити» в 25-м туре АПЛ сыграет с «Тоттенхэмом».