Скандальный форвард Сикорский близок к переходу в Черноморец

Скандальный украинский форвард Игорь Сикорский, который ранее был отчислен из «Агробизнеса» из-за поездки в Россию, в ближайшее время может стать игроком «Черноморца».

Об этом сообщил главный тренер одесситов Остап Маркевич:

«Скорее всего, Игорь станет игроком «Черноморца». У него сложилась сложная ситуация, человек ошибся. Все допускают ошибки.

Насколько мне известно, Сикорский извинился перед обществом и признал свою ошибку. Он об этом сказал в личной беседе.

У Игоря родные живут в России. Главное, что он понимает свою ошибку».