Скандальный форвард Сикорский близок к переходу в Черноморец

Об этом сообщил главный тренер команды Остап Маркевич

  • 02.02.2020 08:39
  • 1191 просмотр
  • 2 комментария
Скандальный форвард Сикорский близок к переходу в Черноморец
© fcab.com.ua

Скандальный украинский форвард Игорь Сикорский, который ранее был отчислен из «Агробизнеса» из-за поездки в Россию, в ближайшее время может стать игроком «Черноморца».

Об этом сообщил главный тренер одесситов Остап Маркевич:

«Скорее всего, Игорь станет игроком «Черноморца». У него сложилась сложная ситуация, человек ошибся. Все допускают ошибки.

Насколько мне известно, Сикорский извинился перед обществом и признал свою ошибку. Он об этом сказал в личной беседе.

У Игоря родные живут в России. Главное, что он понимает свою ошибку».

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Источник — Sportarena

(3 голоса)

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Комментарии
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 02.02.2020 08:51
    0
    Фанати Карпат заблокували трансфер Громова,а фанати ч0...тишина... Не даремно освистували Слава Україні до 2014,а потім враз "помудрішали". Цирк
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 02.02.2020 08:45
    -2
    Ага! И родные Сикорского - тоже совершили ошибку, что живут в России...
    ПС. Чтоб у нас так депутаты за свои слова отвечали, как "крайний" футболист!
    И министры, греющие в креслах свои "задние места"! (в т.ч. и бывшие), коих среди депутатов КУЧА, но они все лезут туда, как тараканы, и лезут...
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 02.02.2020 08:51
    0
    Фанати Карпат заблокували трансфер Громова,а фанати ч0...тишина... Не даремно освистували Слава Україні до 2014,а потім враз "помудрішали". Цирк
    Ссылка
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