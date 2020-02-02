Скандальный форвард Сикорский близок к переходу в Черноморец

Скандальный украинский форвард Игорь Сикорский, который ранее был отчислен из «Агробизнеса» из-за поездки в Россию, в ближайшее время может стать игроком «Черноморца».
Об этом сообщил главный тренер одесситов Остап Маркевич:
«Скорее всего, Игорь станет игроком «Черноморца». У него сложилась сложная ситуация, человек ошибся. Все допускают ошибки.
Насколько мне известно, Сикорский извинился перед обществом и признал свою ошибку. Он об этом сказал в личной беседе.
У Игоря родные живут в России. Главное, что он понимает свою ошибку».
Источник — Sportarena
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ПС. Чтоб у нас так депутаты за свои слова отвечали, как "крайний" футболист!
И министры, греющие в креслах свои "задние места"! (в т.ч. и бывшие), коих среди депутатов КУЧА, но они все лезут туда, как тараканы, и лезут...
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