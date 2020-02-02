Жоао Диого ДЖЕННИНГС: «Усиленно готовимся к старту чемпионата»

Форвард львовских «Карпат» забил гол в спарринге против словацкой «Середи»

  • 02.02.2020 04:56
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Жоао Диого ДЖЕННИНГС: «Усиленно готовимся к старту чемпионата»
© ФК Карпаты. Жоао Диого Дженнингс

Бразильский форвард львовских «Карпат» Жоао Диого Дженнингс прокомментировал победу в спарринге против словацкой «Середи» (3:0).

«Игра была сложной. Мы отрабатывали много различных тактических вариантов на тренировке и все, что запланировали, пытались воплотить в сегодняшнем поединке. Мой гол состоялся благодаря перехвату мяча, после чего я решился пробить с дальней дистанции. Рад, что сумел точно пробить.

По общим впечатлениям, то предыдущая команда, против которой мы играли, братиславский «Слован», была сильнее. Хотя должен признать, что и сегодняшний наш соперник, «Середь», также был непростой. Сейчас мы усиленно готовимся к старту чемпионата. Хочу заверить наших болельщиков, что «Карпаты» во второй части сезона сделают все возможное, чтобы радовать их нашими общими победами».

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Источник — ФК Карпаты

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