Ростислав ЛЯХ: «Были готовы к силовому контактному футболу»

Полузащитник «Карпат» забил два гола в субботнем спарринге

  • 02.02.2020 04:19
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Ростислав ЛЯХ: «Были готовы к силовому контактному футболу»
© ФК Карпаты. Ростислав Лях

Вингер «Карпат» Ростислав Лях отметился дублем в торварищеском матче против словацкой «Середи» (3:0).

«Очень доволен матчем, хорошо, что мы сумели одержать победу. Мы показали хорошую игру, надеюсь, что тренерскому штабу понравились действия команды и счет на табло. В первом взятии ворот мне, наверное, немного повезло, удалось забить с острого угла. Уже во время второго гола у нас получилось сделать то, что наигрываем на тренировках. Хочу отметить, что получилась очень хорошая комбинация, мы вышли из-под прессинга и выбежали в атаку, которая оказалась голевой. Благодарен партнерам за передачу и за поддержку.

Нас предупреждали, что будет тяжело играть, потому что «Середь» - силовая команда. Было много контактного футбола, о котором нам говорили наши тренеры, но мы были готовы к этому. Считаю, что нам удалось с этим справиться. В перерыве Роман Санжар поблагодарил меня за игру, в некоторых моментах мне подсказал, что нужно делать. Это были мои дебютные голы за основную команду, я очень счастлив сейчас. Я работал над этим и хочу дальше стараться, совершенствовать свой уровень и помогать «Карпатам» одерживать победы».

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Источник — ФК Карпаты

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