Александр НАЗАРЕНКО: «Хотим исправить все ошибки и выигрывать»

Хавбек «Днепра-1» в субботу отпраздновал 20-летний юбилей

  • 02.02.2020 03:55
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Александр НАЗАРЕНКО: «Хотим исправить все ошибки и выигрывать»
© СК Днепр-1. Александр Назаренко

Полузащитник «Днепра-1» Александр Назаренко поделился впечатлениями от первого сбора днепрян.

- Как чувствуешь себя после первого сбора? Как оцениваешь свое состояние?
- Первый сбор закончился, и могу сказать, что нагрузки мы получили приличные. Единственное, что огорчает - все матчи проиграли. Хотим на следующем сборе исправить все ошибки и выигрывать. Сбор прошел отлично, были нагрузки, и дальше будет уже легче.

- Сегодня ты активно вошел в игру. Был особый эмоциональный подъем из-за сегодняшней даты (у Назаренко 1-го февраля был день рождения - прим.)?
- Не сказал бы. Тренер дал задание, и я его пытался выполнить как можно лучше. К сожалению, забить не удалось.

- Забил, но не засчитали...
- Да, надо посмотреть на повторе, был ли там офсайд на самом деле.

- Скоро уже вернешься домой. Ожидаешь сюрпризов на 20-летие от жены, друзей?
- Да, в воскресенье уже будем дома. Друзья и жена что-то подготовили, но не говорят, скрывают. Не знаю, чего ожидать. Скорее бы уже приехать и посмотреть (улыбается).

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Источник — СК Днепр-1

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