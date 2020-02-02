Александр НАЗАРЕНКО: «Хотим исправить все ошибки и выигрывать»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Назаренко поделился впечатлениями от первого сбора днепрян.
- Как чувствуешь себя после первого сбора? Как оцениваешь свое состояние?
- Первый сбор закончился, и могу сказать, что нагрузки мы получили приличные. Единственное, что огорчает - все матчи проиграли. Хотим на следующем сборе исправить все ошибки и выигрывать. Сбор прошел отлично, были нагрузки, и дальше будет уже легче.
- Сегодня ты активно вошел в игру. Был особый эмоциональный подъем из-за сегодняшней даты (у Назаренко 1-го февраля был день рождения - прим.)?
- Не сказал бы. Тренер дал задание, и я его пытался выполнить как можно лучше. К сожалению, забить не удалось.
- Забил, но не засчитали...
- Да, надо посмотреть на повторе, был ли там офсайд на самом деле.
- Скоро уже вернешься домой. Ожидаешь сюрпризов на 20-летие от жены, друзей?
- Да, в воскресенье уже будем дома. Друзья и жена что-то подготовили, но не говорят, скрывают. Не знаю, чего ожидать. Скорее бы уже приехать и посмотреть (улыбается).
Источник — СК Днепр-1
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