Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Нужно улучшить игру в атаке»

Главный тренер СК «Днепр-1» Дмитрий Михайленко подвел итоги первого учебно-тренировочного сбора команды.

- Пока есть только кусочки игры. Если говорить сугубо о сегодняшней игре, вроде не давали сопернику создавать много моментов, но и сами не могли создать опасность у чужих ворот. Наша основная проблема - надо улучшить игру в атаке. Пока мы мало угрожаем воротам. Надо сделать игру более вертикальной, больше нацелевать игроков атаки на открытие в пространстве за спинами защитников.

- Насколько вы довольны тем, как новички за это время вписались в игру команды?

- Конечно, нужно время. Кто-то лучше, кто-то хуже. Некоторые пропустили длительное время, а другие быстрее набирают форму. Адамюк, в частности, выпал не небольшой период из-за болезни. Мы еще не наигрывали состав, просто смотрели разные связи, сочетания, давали возможность кому-то сыграть свои 5 минут, а кому-то - 60. Состав будем наигрывать на втором сборе.