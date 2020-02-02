Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Нужно улучшить игру в атаке»

Главный тренер СК «Днепр-1» Дмитрий Михайленко подвел итоги первого учебно-тренировочного сбора команды.
- Пока есть только кусочки игры. Если говорить сугубо о сегодняшней игре, вроде не давали сопернику создавать много моментов, но и сами не могли создать опасность у чужих ворот. Наша основная проблема - надо улучшить игру в атаке. Пока мы мало угрожаем воротам. Надо сделать игру более вертикальной, больше нацелевать игроков атаки на открытие в пространстве за спинами защитников.
- Насколько вы довольны тем, как новички за это время вписались в игру команды?
- Конечно, нужно время. Кто-то лучше, кто-то хуже. Некоторые пропустили длительное время, а другие быстрее набирают форму. Адамюк, в частности, выпал не небольшой период из-за болезни. Мы еще не наигрывали состав, просто смотрели разные связи, сочетания, давали возможность кому-то сыграть свои 5 минут, а кому-то - 60. Состав будем наигрывать на втором сборе.
Источник — СК Днепр-1
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