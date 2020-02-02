В субботу «Днепр-1» завершил первый турецкий сбор контрольным матчем с чешской «Сигмой». Соперник украинской команды выиграл со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
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Источник — Sport.ua
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