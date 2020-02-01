Геннадий ПРИХОДЬКО: «В нашей игре пока много проблем»

Наставник «Горняка» подвел итоги первого учебно-тренировочного сбора своей команды

  • 01.02.2020 22:46
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Геннадий ПРИХОДЬКО: «В нашей игре пока много проблем»
© ФК Горняк Кривой Рог. Геннадий Приходько

Главный тренер криворожского «Горняка» Геннадий Приходько после домашней победы в спарринге над новокаховской «Энергией» (4:1) подвел итоги работы на первом зимнем учебно-тренировочном сборе.

«Программу, которую запланировали на этот сбор, выполнили. Поработали плодотворно, сыграли четыре матча. Были как одноразовые, так и двухразовые тренировки.

За этот период мы получили много информации о состоянии футболистов, в том числе, просмотровых. В нашей игре пока много проблем, будем их устранять на следующих сборах. Далее пойдет увеличение нагрузок, чтобы планомерно подвести «Горняк» к началу сезона.

Что касается новичков, то подписали Горвата, продлили контракт с Кателиным. Поиск новых футболистов продолжается, ведь «Горняку» необходимо серьезное усиление.

Сегодня могу выделить только второй тайм, где показали футбол неплохого качества. На первом сборе отмечу и матч с «Ингульцом». Хотя и проиграли 2:4, заметил неплохие игровые моменты в нашем исполнении.

Против молодежек «Днепра-1» и «Александрии» играли на фоне нагрузок, поэтому не было той игры, которую хотелось бы видеть. Время для подготовки еще есть. Надеюсь, в дальнейшем будем только прибавлять», — считает Приходько.

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Источник — ФК Горняк Кривой Рог

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