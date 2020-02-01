Черноморец — Кристалл — 5:0. Видео голов и обзор матча

Одесская команда разгромила херсонцев в товарищеском поединке

  • 01.02.2020 22:34
  • 498 просмотров
  • 1 комментарий
Черноморец — Кристалл — 5:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» в рамках подготовки ко второй части сезона провел товарищескую встреч с херсонским «Кристаллом». «Моряки» победили соперников со счетом 5:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Черноморец» — «Кристалл» — 5:0
Голы: Штогрин, 27, Брагару, 41, футболисты на просмотре (56, 62, 76)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Черноморец

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    ZOLDEN
    ZOLDEN, 01.02.2020 22:43
    0
    Мдаа, обидно конечно за Кристалл. Еще наверное рановато им в 1ю Лигу
    Ссылка
    ZOLDEN
    ZOLDEN, 01.02.2020 22:43
    0
    Мдаа, обидно конечно за Кристалл. Еще наверное рановато им в 1ю Лигу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности