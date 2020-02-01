Черноморец — Кристалл — 5:0. Видео голов и обзор матча

Одесский «Черноморец» в рамках подготовки ко второй части сезона провел товарищескую встреч с херсонским «Кристаллом». «Моряки» победили соперников со счетом 5:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Черноморец» — «Кристалл» — 5:0
Голы: Штогрин, 27, Брагару, 41, футболисты на просмотре (56, 62, 76)
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Источник — ФК Черноморец
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