Черноморец забил пять мячей в ворота Кристалла

Одесский «Черноморец» провел очередной товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. «Моряки» обыграли херсонский «Кристалл» со счетом 5:0.

Три из пяти мячей одесского клуба забили футболисты, находящиеся на просмотре.

«Черноморец» — «Кристалл» Херсон — 5:0

Голы: Штогрин, 27, Брагару, 41, футболисты на просмотре (56, 62, 76).

«Черноморец»: Паламарчук, Долгов, Зубейко, Лиховидько, Брагару, Штогрин, Микицей, Велев, Норенков, Титаевский, В. С. Клименко и 11 футболистов на просмотре.

Предупреждены: Долгов (23), … (21), Лиховидько (45), В. С. Клименко (72).