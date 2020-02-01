25-й тур
Лестер Сити
2:2
Челси
01.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лестер — Челси — 2:2. Видео голов и обзор матча

В поединке 25-го тура АПЛ соперники выдали результативную ничью

  • 01.02.2020 22:20
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Лестер — Челси — 2:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Лестер

В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» дома сыграл вничью с лондонским «Челси» (2:2).

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Лестер» — «Челси» — 2:2
Голы: Барнс, 54, Чилвелл, 64 — Рюдигер, 47, 71

Лучшие моменты матча Лестер Сити - Челси
71' ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Челси).
64' ГОЛ ! Мяч забил Бен Чилвелл (Лестер Сити).
54' ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер Сити).
47' ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Челси).
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Источник — YouTube

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