В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» дома сыграл вничью с лондонским «Челси» (2:2).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лестер» — «Челси» — 2:2
Голы: Барнс, 54, Чилвелл, 64 — Рюдигер, 47, 71
Лучшие моменты матча Лестер Сити - Челси
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Челси).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Бен Чилвелл (Лестер Сити).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер Сити).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Челси).
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Источник — YouTube
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