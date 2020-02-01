АПЛ. Лестер и Челси выдали яркую ничью, продолжая бороться за топ-4

Команды забили 4 гола

  • 01.02.2020 16:26
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  • 1 комментарий
АПЛ. Лестер и Челси выдали яркую ничью, продолжая бороться за топ-4
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В первом матче 25-го тура чемпионата Англии встречались две команды из топ-4 - «Лестер» принимал «Челси».

В итоге встреча завершилась в яркую ничью 2:2. В составе «Синих» отметим неожиданный дубль защитника Антонио Рюдигера.

«Лестер» остается на 3-й позиции, опережая «Челси» на 8 очков и продолжая бороться за место в Лиге чемпионов.

Лестер - Челси 2:2
Голы: Барнс, 54, Чилвелл, 64 - Рюдигер, 46, 71

Лестер: Шмайхель, Перейра, Эванс, Сенджу, Чилвелл, Чодхури, Перес, Тилеманс (Прат, 81), Мэддисон, Барнс, Варди (Ихеаначо, 81)

Челси: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо (Ковачич, 74), Маунт, Канте, Хадсон-Одои, Педро (Виллиан, 74), Абрахам (Баркли, 83)

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Maradona
      Maradona, 01.02.2020 16:35
    +1
    Лестер мав не один шанс виграти
    Ссылка
    Maradona
      Maradona, 01.02.2020 16:35
    +1
    Лестер мав не один шанс виграти
    Ссылка
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