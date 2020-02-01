АПЛ. Лестер и Челси выдали яркую ничью, продолжая бороться за топ-4

В первом матче 25-го тура чемпионата Англии встречались две команды из топ-4 - «Лестер» принимал «Челси».

В итоге встреча завершилась в яркую ничью 2:2. В составе «Синих» отметим неожиданный дубль защитника Антонио Рюдигера.

«Лестер» остается на 3-й позиции, опережая «Челси» на 8 очков и продолжая бороться за место в Лиге чемпионов.

Лестер - Челси 2:2

Голы: Барнс, 54, Чилвелл, 64 - Рюдигер, 46, 71

Лестер: Шмайхель, Перейра, Эванс, Сенджу, Чилвелл, Чодхури, Перес, Тилеманс (Прат, 81), Мэддисон, Барнс, Варди (Ихеаначо, 81)

Челси: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо (Ковачич, 74), Маунт, Канте, Хадсон-Одои, Педро (Виллиан, 74), Абрахам (Баркли, 83)