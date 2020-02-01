Ливерпуль - Саутгемптон - 4:0. Видео голов и обзор матча

В матче АПЛ «Ливерпуль» разобрался с «Саутгемптоном» со счетом 4:0, продлив победную серию в чемпионате до 16-ти встреч.
Лучшие моменты матча Ливерпуль - Саутгемптон
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Джордан Хендерсон (Ливерпуль).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Алекс Окслейд-Чемберлен (Ливерпуль).
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Источник — Sport.ua
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