В субботу, 1 февраля, состоится поединок 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Энфилд» примет «Саутгемптон».

«Ливерпуль» в этом сезоне просто фантастически выступает. «Красные» располагаются на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея 70 очков на счету. Подопечные Юргена Клоппа победили 23 раза, еще в 1 поединке был мирный исход. И ни одного поражения!

29 января «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» (2:0) в перенесенном матче 18-го тура АПЛ. Беспроигрышная серия команды Клоппа в чемпионате Англии достигла отметки в 41 игру. По этому показателю «Ливерпуль» уже обошел «Челси», чья серия без поражений в 2004-2005 годах составила 40 игр.

По длительности беспроигрышной серии в чемпионате Англии мерсисайдцев опережают только «Ноттингем Форест» (42 игры в промежутке с 1977 по 1978 год) и «Арсенал», не проигравший 49 матчей в 2003-2004 годах.

Де-факто, «Ливерпуль» уже выиграл чемпионат, ведь за 14 туров до конца чемпионата «Манчестер Сити», который идет вторым, вряд ли сможет догнать лидера. Поэтому «красные» вполне могут себе позволить несколько раз потерять очки, но наверняка клуб хочет установить несколько новых рекордов.

Также «Ливерпуль» в текущем сезоне как минимум по одному разу обыграл каждую команду в чемпионате Англии. Для «Ливерпуля» – это историческое достижения в рамках элитного дивизиона Англии, ранее команда за 127 лет существования ни разу не демонстрировала ничего подобного.

Что касается «Саутгемптона», то он занимает девятую позицию, поскольку добыть получилось 31 очко. Клуб одержал девять побед, также было 4 ничьи и 11 поражений. Команда перебывает в хороших игровых кондициях - 1 поражение в 9 последних поединках.

Единственным шансом для «Саутгемптона» добыть позитивный результат в предстоящем матче является тот факт, что игроки «Ливерпуля» могут находиться не в лучших кондициях после матча с «Вест Хэмом». Но в арсенале у Клоппа достаточно футболистов, которые могут практически безболезненно заменить уставших.

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Фирмино, Салах.

«Саутгемптон»: Маккарти – Бертран, Вестергор, Стивенс, Валери, Буфал, Хойбьерг, Уорд-Проуз, Дженепо, Ингс, Редмонд.

1 февраля, суббота