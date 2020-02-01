Александр ЗИНЧЕНКО: «Хочу стать футболистом мирового уровня»

23-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко заявил, что он мечтает стать игроком мирового уровня.

«Я хочу стать футболистом мирового уровня. Это моя цель. Работы непочатый край. Я не заглядываю далеко. Меня волнует день завтрашний. Но я понял: самое главное, что все возможно.

Я вообще не люблю смотреть футбол. Его и так слишком много в моей жизни. Я смотрю только некоторые матчи. У меня свой футбол, на котором я полностью сфокусирован. На несколько недель во время отпуска важно и вовсе отключиться от футбола, жить чем‑то другим, чтобы вот эта оболочка эмоций опустошалась для новых эмоций. Иначе ты просто выгоришь, и твоя эффективность будет низкой», — считает Зинченко.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.