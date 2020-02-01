Александр ЗИНЧЕНКО: «Хочу стать футболистом мирового уровня»

Украинский игрок «Манчестер Сити» признает, что у него много работы

  • 01.02.2020 17:55
  • 1031 просмотр
  • 4 комментария
Александр ЗИНЧЕНКО: «Хочу стать футболистом мирового уровня»
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

23-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко заявил, что он мечтает стать игроком мирового уровня.

«Я хочу стать футболистом мирового уровня. Это моя цель. Работы непочатый край. Я не заглядываю далеко. Меня волнует день завтрашний. Но я понял: самое главное, что все возможно.

Я вообще не люблю смотреть футбол. Его и так слишком много в моей жизни. Я смотрю только некоторые матчи. У меня свой футбол, на котором я полностью сфокусирован. На несколько недель во время отпуска важно и вовсе отключиться от футбола, жить чем‑то другим, чтобы вот эта оболочка эмоций опустошалась для новых эмоций. Иначе ты просто выгоришь, и твоя эффективность будет низкой», — считает Зинченко.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

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Источник — Новое время

(3 голоса)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 01.02.2020 18:13
    +2
    Рассуждает здраво, по крайней мере.
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 01.02.2020 18:12
    +2
    Звездой он никогда не станет, но то что у него есть высокий уровень мастерства с этим не поспоришь!!!!!!!
    Ссылка
    common_sense
      common_sense, 01.02.2020 18:05
    0
    Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 17:59
    для седан ты самый лудший футболист
    луДший)))))))
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 17:59
    -6
    для седан ты самый лудший футболист
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 01.02.2020 18:13
    +2
    Рассуждает здраво, по крайней мере.
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 01.02.2020 18:12
    +2
    Звездой он никогда не станет, но то что у него есть высокий уровень мастерства с этим не поспоришь!!!!!!!
    Ссылка
    common_sense
      common_sense, 01.02.2020 18:05
    0
    Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 17:59
    для седан ты самый лудший футболист
    луДший)))))))
    Ссылка
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