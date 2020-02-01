Левандовски забил 85 голов в 100 последних матчах. Больше только у двоих

Только Лионель Месси и Криштиану Роналду провели этот период с лучшей результативностью

  • 01.02.2020 17:28
  • 2091 просмотр
  • 1 комментарий
Левандовски забил 85 голов в 100 последних матчах. Больше только у двоих
© ФК Бавария Мюнхен. Роберт Левандовски

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в поединке 20-го тура чемпионата Германии против «Майнца» (3:1).

Таким образом, польский форвард довел количество забитых голов в 100 последних матчах за клуб и сборную до 85.

Больше за аналогичный отрезок забивали только легенды современного футбола. У Лионеля Месси 90 забитых мячей, у Криштиану Роналду – 86.

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Источник — Gracenote Live

(4 голоса)

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Комментарии
    Саня Дорошенко
    online
      Саня Дорошенко, 01.02.2020 18:00
    +4
    "Новичок «Баварии» Роберт Левандовски" Ви що там приймаєте?
    Ссылка
    Саня Дорошенко
    online
      Саня Дорошенко, 01.02.2020 18:00
    +4
    "Новичок «Баварии» Роберт Левандовски" Ви що там приймаєте?
    Ссылка
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