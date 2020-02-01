Левандовски забил 85 голов в 100 последних матчах. Больше только у двоих

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в поединке 20-го тура чемпионата Германии против «Майнца» (3:1).
Таким образом, польский форвард довел количество забитых голов в 100 последних матчах за клуб и сборную до 85.
Больше за аналогичный отрезок забивали только легенды современного футбола. У Лионеля Месси 90 забитых мячей, у Криштиану Роналду – 86.
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Источник — Gracenote Live
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