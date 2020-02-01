Судьба Черкащины определится 21 февраля

Клуб Первой лиги «Черкащина» сейчас находится на грани исчезновения из-за потери спонсора.

Генеральный директор клуба Юрий Колесник рассказал о том, каковы шансы клуба продолжить существование:

«Команда вроде бы есть, но ее как бы и нет. Из всех игроков, выступавших прошлой осенью, осталось человек пять, остальным отдали документы на руки. Спонсора у клуба нет, были только разговоры на эту тему, которые ни к чему пока не привели.

Владимир Лашкул, который финансировал «Черкащину», по личным делам находится в США, 21 февраля он возвращается в Киев. Прилетит – буду с ним общаться по поводу будущего команды: продолжаем выступления или снимаемся».