Черкащина может прекратить существование

Генеральный директор «Черкащины» Юрий Колесник сообщил о том, что в ближайшее время клуб может прекратить свое существование:

«Мы ждем 27 числа. Это дэдлайн ответов на письма клуба к потенциальным спонсорам, чтобы они выкупили «Черкащину». Мы вели переговоры с некоторыми особами, но это конторщики, которым мы не будем продавать клуб.

Владимир Лашкул сейчас в США по семейным обстоятельствам. Он передал клуб Федерации футбола Черкасской области и полностью отошел от дел.

Если до 27 числа не будет никаких подвижек, а я почти уверен, что их не будет, то я пишу письмо в ПФЛ, которым снимаю команду с Первой лиги. Все футболисты автоматически получат статус свободных агентов. Думаю, через 5 дней клуб прекратит существование».

На данный момент «Черкащина» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав всего 6 очков в 19 матчах.