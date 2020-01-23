Черкащина может прекратить существование

27 января «Черкащина» может сняться с Первой лиги

  • 23.01.2020 12:43
  • 1314 просмотров
  • 0 комментариев
Черкащина может прекратить существование
© ФК Черкащина

Генеральный директор «Черкащины» Юрий Колесник сообщил о том, что в ближайшее время клуб может прекратить свое существование:

«Мы ждем 27 числа. Это дэдлайн ответов на письма клуба к потенциальным спонсорам, чтобы они выкупили «Черкащину». Мы вели переговоры с некоторыми особами, но это конторщики, которым мы не будем продавать клуб.

Владимир Лашкул сейчас в США по семейным обстоятельствам. Он передал клуб Федерации футбола Черкасской области и полностью отошел от дел.

Если до 27 числа не будет никаких подвижек, а я почти уверен, что их не будет, то я пишу письмо в ПФЛ, которым снимаю команду с Первой лиги. Все футболисты автоматически получат статус свободных агентов. Думаю, через 5 дней клуб прекратит существование».

На данный момент «Черкащина» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав всего 6 очков в 19 матчах.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Табло Черкассы

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности