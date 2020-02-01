Владислав КУЛАЧ: «Максимов заряжает нас своим позитивом»

Нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач, который недавно вернулся в полтавский клуб, поделился ожиданиями от второй части сезона.

— Юрий Максимов — жесткий тренер?

— Каждый наставник требует от футболистов полной самоотдачи. Юрий Вильевич не исключение. Но это не мешает нашему тренеру быть на позитиве и заряжать этим всю команду. С атмосферой у нас полный порядок.



— Где тебя видит тренер?

— В большей степени это будет ясно на следующем этапе подготовки. На первом сборе я пока сыграл в двух матчах по 15 минут. Наставники постепенно подпускают меня к игре, чтобы не рисковать. Но, думаю, это позиция выдвинутого нападающего или роль 10-ки.



— В коллективе говорите о том, где сейчас «Ворскла» находится в турнирной таблице чемпионата?

— Порой заходит разговор, но все ребята верят, что положение можно и нужно исправить. Мы настроены с первых матчей чемпионата зарабатывать очки. Отступать некуда.



— Но первые официальные поединки в 2020-м у полтавчан будут словно еврокубковые…

— Можно и так сказать. Тем не менее в матчах с «Динамо» и «Шахтером» «Ворскла» будет настраиваться на положительный результат.



— И сразу после этого «Ворсклу» ждет поединок 1/4-й финала Кубка Украины против «Десны».

— По этому пути до еврокубков всего три матча. И это понимают в каждой из восьми команд. К тому же и трофей на кону. Задач на этот турнир я не слышал, но и так ясно, что задача будет стоять — пробиться в полуфинал турнира.

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