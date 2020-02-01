Владислав КУЛАЧ: «Попасть на Евро-2020 будет очень сложно»

Нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач мечтает о чемпионате Европы, но год, потерянный из-за травм, дает о себе знать.

— Прошлый год был, возможно, одним из худших в моей карьере. Больничная койка меня не отпускала. Все началось в «Александрии». С началом официальных матчей я получил травму икроножной мышцы, пропустил около месяца, а когда восстановился, то на третий день работы случился рецидив. На этот раз восстанавливаться пришлось три месяца. А в «Гонведе» я получил травму плеча, и вот, можно сказать, только к новому году полностью выздоровел.

Честно, захотелось назад в Полтаву. Так совпало, что и в «Ворскле» были не против моего возвращения. Поэтому буду прилагать все силы, чтобы помочь команде подняться в турнирной таблице.

— Из-за прошлого года ты выпал и из числа кандидатов в сборную Украины, в которую вызвался осенью 2018-го.

— Здесь нет ничего удивительного. Поэтому сейчас для меня главное, как можно быстрее набрать нужные кондиции и войти в игровой тонус.

— Мечту поехать на Евро-2020 носишь с собой?

— Да. Хотя я прекрасно пониманию, что достичь этого будет очень непросто.

— Как тебя приняли в нынешней «Ворскле»?

— Великолепно (улыбается). Не таким уж и чужим стал для меня этот коллектив. Я знаю здесь многих ребят, обслуживающий персонал. Можно сказать, что я вернулся домой.