Новак Джокович – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 2 февраля, на Открытом чемпионате Австралии по теннису состоится финальный матч у мужчин.



За трофей сразятся второй и пятый номера посева Новак Джокович (Сербия) и Доминик Тим (Австрия).



Встреча начнется в 10:30 по Киеву.



Ранее теннисисты встречались 10 раз, серб выиграл 6 матче. На харде счет 3:1 в пользу Новака.



Напомним, Джокович – семикратный победитель Открытого чемпионата Австралии, Тим сыграет в финале Australian Open впервые. В случае победы серб вновь возглавит мировой рейтинг. Победа австрийца позволит ему обойти Роджера Федерера в рейтинге ATP и дебютировать в топ-3.

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