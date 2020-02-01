Новак Джокович – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Открытого чемпионата Австралии по теннису

  • 01.02.2020 14:11
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Новак Джокович – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Australian Open. Новак Джокович и Доминик Тим

В воскресенье, 2 февраля, на Открытом чемпионате Австралии по теннису состоится финальный матч у мужчин.
 
За трофей сразятся второй и пятый номера посева Новак Джокович (Сербия) и Доминик Тим (Австрия).
 
Встреча начнется в 10:30 по Киеву.

 
Ранее теннисисты встречались 10 раз, серб выиграл 6 матче. На харде счет 3:1 в пользу Новака.
 
Напомним, Джокович – семикратный победитель Открытого чемпионата Австралии, Тим сыграет в финале Australian Open впервые. В случае победы серб вновь возглавит мировой рейтинг. Победа австрийца позволит ему обойти Роджера Федерера в рейтинге ATP и дебютировать в топ-3.

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Источник — Sport.ua

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