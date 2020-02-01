Кике СЕТЬЕН: «Барселоне необходимо выйти из зоны комфорта»

Наставник «Барселоны» будет менять подход к работе игроков команды

  • 01.02.2020 14:04
  • 593 просмотра
  • 2 комментария
Кике СЕТЬЕН: «Барселоне необходимо выйти из зоны комфорта»
© ФК Барселона. Кике Сетьен

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что в работе команды грядут большие изменения:

«Каждый стремится оставаться в зоне комфорта. Такова реальность. Все. Мы склонны искать зону комфорта, где мы чувствуем себя хорошо. Но нужно брать на себя ответственность. Это правда, некоторым игрокам трудно выйти из зоны комфорта, но это необходимо.

Это не обсуждается, придется это сделать, потому что так будет лучше для команды. Если мы хотим прогрессировать, то мы должны попытаться, должны сделать это».

Вчера «Барселона» разгромила «Леганес» 5:0 в Кубке Испании.

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Источник — El Mundo Deportivo

(5 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 01.02.2020 15:19
    0
    С таким тренер Барселона точно выйдет из зоны комфорта.
    Мой прогноз - пролетит и в чемпионате, и Лиги Чемпионов.
    А в сезоне 2020/21 будет новый тренер у Барсы.
    Так что, да - согласен. Зоны комфорта Барсе не видать до конца этого сезона.
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    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 14:08
    -2
    Месси наконец-то продадут?
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    alefteev77
      alefteev77, 01.02.2020 15:19
    0
    С таким тренер Барселона точно выйдет из зоны комфорта.
    Мой прогноз - пролетит и в чемпионате, и Лиги Чемпионов.
    А в сезоне 2020/21 будет новый тренер у Барсы.
    Так что, да - согласен. Зоны комфорта Барсе не видать до конца этого сезона.
    Ссылка
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