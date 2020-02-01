Кике СЕТЬЕН: «Барселоне необходимо выйти из зоны комфорта»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что в работе команды грядут большие изменения:

«Каждый стремится оставаться в зоне комфорта. Такова реальность. Все. Мы склонны искать зону комфорта, где мы чувствуем себя хорошо. Но нужно брать на себя ответственность. Это правда, некоторым игрокам трудно выйти из зоны комфорта, но это необходимо.

Это не обсуждается, придется это сделать, потому что так будет лучше для команды. Если мы хотим прогрессировать, то мы должны попытаться, должны сделать это».

Вчера «Барселона» разгромила «Леганес» 5:0 в Кубке Испании.