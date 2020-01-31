Барселона – Леганес – 5:0. Видео голов и обзор матча

Каталонская «Барселона» разгромила «Леганес» (5:0) на своем поле и вышла в четвертьфинал Кубка Испании.
Лучшие моменты матча Барселона - Леганес
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Энрике (Барселона).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Клеман Легле (Барселона).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Барселона).
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Источник — Sport.ua
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