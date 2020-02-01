Карлос САМБРАНО: «Рад исполнить детскую мечту и перейти в Бока Хуниорс»

Перуанский защитник прокомментировал свой трансфер из «Динамо» в «Боку»

  • 01.02.2020 11:55
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Карлос САМБРАНО: «Рад исполнить детскую мечту и перейти в Бока Хуниорс»
© ФК Бока Хуниорс. Карлос Самбрано

Центральный защитник сборной Перу Карлос Самбрано на состоявшейся накануне пресс-конференции поделился эмоциями от перехода из киевского «Динамо» в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

«Несколько дней назад я был в Аргентине, чтобы вопрос моего трансфера решился как можно скорее. К счастью, сегодня можно утверждать, что все завершилось хорошо. Я рад исполнить детскую мечту и перейти в «Бока Хуниорс». Когда я только узнал об интересе этого клуба ко мне, то отбросил другие варианты и сосредоточился только на «Боке».

«Я ожидаю знакомства с коллективом и рад буду почувствовать себя частью еще одной команды. Знаю, что выиграть конкуренцию будет непросто, потому как футболисты прошли сборы, но я уверен в своих возможностях», - сказал 30-летний Самбрано.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бока Хуниорс» выплатит «Динамо» 1,5 миллиона евро за трансфер Самбрано, а с футболистом подпишет контракт на 3 сезона.

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Источник — ФК Бока Хуниорс

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