Карлос САМБРАНО: «Рад исполнить детскую мечту и перейти в Бока Хуниорс»

Центральный защитник сборной Перу Карлос Самбрано на состоявшейся накануне пресс-конференции поделился эмоциями от перехода из киевского «Динамо» в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

«Несколько дней назад я был в Аргентине, чтобы вопрос моего трансфера решился как можно скорее. К счастью, сегодня можно утверждать, что все завершилось хорошо. Я рад исполнить детскую мечту и перейти в «Бока Хуниорс». Когда я только узнал об интересе этого клуба ко мне, то отбросил другие варианты и сосредоточился только на «Боке».

«Я ожидаю знакомства с коллективом и рад буду почувствовать себя частью еще одной команды. Знаю, что выиграть конкуренцию будет непросто, потому как футболисты прошли сборы, но я уверен в своих возможностях», - сказал 30-летний Самбрано.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бока Хуниорс» выплатит «Динамо» 1,5 миллиона евро за трансфер Самбрано, а с футболистом подпишет контракт на 3 сезона.