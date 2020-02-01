ФОТО. Карлос Самбрано представлен в качестве игрока Бока Хуниорс

Перуанский центральный защитник Карлос Самбрано, который накануне сменил «Динамо» на «Бока Хуниорс», был оперативно представлен болельщикам аргентинским клубом.

✍️ Momento de la firma de Carlos Zambrano. ¡Bienvenido a #Boca! pic.twitter.com/m1f9qvtSjp — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) January 31, 2020

«Мы сделали важное подписание. Все знают, как хорошо мы относимся к перуанцам, они очень хорошие люди, а кроме этого, Карлос еще и очень хороший футболист. Мы продолжаем работать, чтобы сформировать отличную команду», - заявил на церемонии президент «Бока Хуниорс» Хорхе Амеал.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бока Хуниорс» выплатит «Динамо» 1,5 миллиона евро за трансфер Самбрано, а с футболистом подпишет контракт на 3 сезона.