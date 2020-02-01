ФОТО. Карлос Самбрано представлен в качестве игрока Бока Хуниорс

Аргентинский клуб провел презентацию своего новичка

  • 01.02.2020 11:18
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ФОТО. Карлос Самбрано представлен в качестве игрока Бока Хуниорс
© ФК Бока Хуниорс. Карлос Самбрано

Перуанский центральный защитник Карлос Самбрано, который накануне сменил «Динамо» на «Бока Хуниорс», был оперативно представлен болельщикам аргентинским клубом.

«Мы сделали важное подписание. Все знают, как хорошо мы относимся к перуанцам, они очень хорошие люди, а кроме этого, Карлос еще и очень хороший футболист. Мы продолжаем работать, чтобы сформировать отличную команду», - заявил на церемонии президент «Бока Хуниорс» Хорхе Амеал.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бока Хуниорс» выплатит «Динамо» 1,5 миллиона евро за трансфер Самбрано, а с футболистом подпишет контракт на 3 сезона.

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Источник — Sport.ua

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