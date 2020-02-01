ФОТО. Карлос Самбрано представлен в качестве игрока Бока Хуниорс

Перуанский центральный защитник Карлос Самбрано, который накануне сменил «Динамо» на «Бока Хуниорс», был оперативно представлен болельщикам аргентинским клубом.
✍️ Momento de la firma de Carlos Zambrano. ¡Bienvenido a #Boca! pic.twitter.com/m1f9qvtSjp— Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) January 31, 2020
«Мы сделали важное подписание. Все знают, как хорошо мы относимся к перуанцам, они очень хорошие люди, а кроме этого, Карлос еще и очень хороший футболист. Мы продолжаем работать, чтобы сформировать отличную команду», - заявил на церемонии президент «Бока Хуниорс» Хорхе Амеал.
Напомним, ранее сообщалось, что «Бока Хуниорс» выплатит «Динамо» 1,5 миллиона евро за трансфер Самбрано, а с футболистом подпишет контракт на 3 сезона.
Источник — Sport.ua
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