Сергей ПАЛКИН: «Официальных предложений по Матвиенко от Арсенала не было»

Переход Николая Матвиенко из «Шахтера» в «Арсенал» во время январского трансферного окна сорвался, в чем агент Олег Смалийчук обвинил гендиректора «Шахтера» Сергея Палкина.

Сам Палкин прокомментировал ситуацию вокруг Матвиенко:

«Прежде всего хочу сказать, что со стороны «Арсенала» мы не получали никаких официальных предложений или звонков. Единственное что я получил, так это доверенность от одного испанского агента, выданную «Арсеналом» на ведение переговоров по аренде Матвиенко в «Арсенал». На что я агенту сразу ответил, что мы не заинтересованы в аренде футболиста. Все, точка. Никаких дальнейших смс, звонков или сообщений я больше не получал.

Хочу отметить, что в истории нашего клуба никогда не было ситуаций, чтобы мы отдали в аренду ключевого футболиста команды. И агенты Матвиенко это прекрасно знали. Мне интересно себе представить реакцию «Арсенала», если бы они получили доверенность, выписанную на какого-либо агента на ведение переговоров об аренде, скажем, Обамеянга в «Шахтер». Ну, наверное, покрутили бы пальцем у виска. Вот примерно такая же реакция была у нас в клубе.

А агентам футболиста и другим лицам, заинтересованным заработать финансовые и PR дивиденды на данной теме, я советую свои профессиональные эксперименты ставить не на ключевом футболисте «Шахтера» и национальной сборной Украины, а на игроках уровнем намного ниже».