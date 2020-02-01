Сергей ПАЛКИН: «Официальных предложений по Матвиенко от Арсенала не было»

Переход Николая Матвиенко из «Шахтера» в «Арсенал» во время январского трансферного окна сорвался, в чем агент Олег Смалийчук обвинил гендиректора «Шахтера» Сергея Палкина.
Сам Палкин прокомментировал ситуацию вокруг Матвиенко:
«Прежде всего хочу сказать, что со стороны «Арсенала» мы не получали никаких официальных предложений или звонков. Единственное что я получил, так это доверенность от одного испанского агента, выданную «Арсеналом» на ведение переговоров по аренде Матвиенко в «Арсенал». На что я агенту сразу ответил, что мы не заинтересованы в аренде футболиста. Все, точка. Никаких дальнейших смс, звонков или сообщений я больше не получал.
Хочу отметить, что в истории нашего клуба никогда не было ситуаций, чтобы мы отдали в аренду ключевого футболиста команды. И агенты Матвиенко это прекрасно знали. Мне интересно себе представить реакцию «Арсенала», если бы они получили доверенность, выписанную на какого-либо агента на ведение переговоров об аренде, скажем, Обамеянга в «Шахтер». Ну, наверное, покрутили бы пальцем у виска. Вот примерно такая же реакция была у нас в клубе.
А агентам футболиста и другим лицам, заинтересованным заработать финансовые и PR дивиденды на данной теме, я советую свои профессиональные эксперименты ставить не на ключевом футболисте «Шахтера» и национальной сборной Украины, а на игроках уровнем намного ниже».
Источник — Football.ua
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Но никто ж не знает что будет летом ???
На кого будет спрос?
Нет хайпа вокруг Шахтера это удивляет.
-...При этом ФК Динамо и ФК Боруссия Дортмунд договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК "Динамо" их безотлагательно компенсирует ФК "Боруссия Дортмунд", - говорится в официальном заявлении "Динамо"...
Т.е подтверждаешь то, что я написал. Что динама ПРИНЦИПИАЛЬНО не захотела платить, а записала это в долг боруссии. ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ЗАХОТЕЛА ПЛАТИТЬ САМА НАПРЯМУЮ.
Или ты уже все мозги пропила своей боярой?
Эти средства внесёт Боруссия , дабы мошенники павелки, которые хотели сбить деньги с ДК два раза , потом не сказали что и этого платежа не было .....
————-
Сынявка, сколько ты ещё позориться будешь ?
1 февраля - Нигде не нашел доказательств(более-менее серьезных), что матвиенко хочет приобрести арсенал
—————
ПРОСТО В ГОЛОС
—————————————-
Мошенница ты войлочная , какая там фирма за ДК платила ?) :D
Ржавые мошенники Реально думали что удасться выудить уже оплаченный платёж второй раз ?
-...При этом ФК Динамо и ФК Боруссия Дортмунд договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК "Динамо" их безотлагательно компенсирует ФК "Боруссия Дортмунд", - говорится в официальном заявлении "Динамо"...
Т.е подтверждаешь то, что я написал. Что динама ПРИНЦИПИАЛЬНО не захотела платить, а записала это в долг боруссии. ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ЗАХОТЕЛА ПЛАТИТЬ САМА НАПРЯМУЮ.
Или ты уже все мозги пропила своей боярой?
Во-вторых. Нигде не нашел доказательств(более-менее серьезных), что матвиенко хочет приобрести арсенал.
Сплетни сми не в счет. Также не считаются завывания динамофилов что кто-то загубил карьеру матвиенко. На фоне развития карьеры ярмоленко это смешно. И на фоне дорогих продаж шахтеровских игроков в другие команды эти завывания выглядят глупо.
1 февраля - Нигде не нашел доказательств(более-менее серьезных), что матвиенко хочет приобрести арсенал
—————
ПРОСТО В ГОЛОС
Но никто ж не знает что будет летом ???
На кого будет спрос?
Нет хайпа вокруг Шахтера это удивляет.
Во-вторых. Нигде не нашел доказательств(более-менее серьезных), что матвиенко хочет приобрести арсенал.
Сплетни сми не в счет. Также не считаются завывания динамофилов что кто-то загубил карьеру матвиенко. На фоне развития карьеры ярмоленко это смешно. И на фоне дорогих продаж шахтеровских игроков в другие команды эти завывания выглядят глупо.
—————————————-
Мошенница ты войлочная , какая там фирма за ДК платила ?) :D
Ржавые мошенники Реально думали что удасться выудить уже оплаченный платёж второй раз ?
Что там с платежом солидарности?)
Олигинец, вам уже переписали методички или нет ещё ?
Во-вторых. Нигде не нашел доказательств(более-менее серьезных), что матвиенко хочет приобрести арсенал.
Сплетни сми не в счет. Также не считаются завывания динамофилов что кто-то загубил карьеру матвиенко. На фоне развития карьеры ярмоленко это смешно. И на фоне дорогих продаж шахтеровских игроков в другие команды эти завывания выглядят глупо.
П.С. Почему не работаешь в динаме? Твои советы и методы очень пригодились бы.
Но никто ж не знает что будет летом ???
На кого будет спрос?
Нет хайпа вокруг Шахтера это удивляет.
Во-вторых. Нигде не нашел доказательств(более-менее серьезных), что матвиенко хочет приобрести арсенал.
Сплетни сми не в счет. Также не считаются завывания динамофилов что кто-то загубил карьеру матвиенко. На фоне развития карьеры ярмоленко это смешно. И на фоне дорогих продаж шахтеровских игроков в другие команды эти завывания выглядят глупо.
-...При этом ФК Динамо и ФК Боруссия Дортмунд договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК "Динамо" их безотлагательно компенсирует ФК "Боруссия Дортмунд", - говорится в официальном заявлении "Динамо"...
Т.е подтверждаешь то, что я написал. Что динама ПРИНЦИПИАЛЬНО не захотела платить, а записала это в долг боруссии. ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ЗАХОТЕЛА ПЛАТИТЬ САМА НАПРЯМУЮ.
Или ты уже все мозги пропила своей боярой?
Эти средства внесёт Боруссия , дабы мошенники павелки, которые хотели сбить деньги с ДК два раза , потом не сказали что и этого платежа не было .....
————-
Сынявка, сколько ты ещё позориться будешь ?
—————————————-
Мошенница ты войлочная , какая там фирма за ДК платила ?) :D
Ржавые мошенники Реально думали что удасться выудить уже оплаченный платёж второй раз ?
-...При этом ФК Динамо и ФК Боруссия Дортмунд договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК "Динамо" их безотлагательно компенсирует ФК "Боруссия Дортмунд", - говорится в официальном заявлении "Динамо"...
Т.е подтверждаешь то, что я написал. Что динама ПРИНЦИПИАЛЬНО не захотела платить, а записала это в долг боруссии. ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ЗАХОТЕЛА ПЛАТИТЬ САМА НАПРЯМУЮ.
Или ты уже все мозги пропила своей боярой?
Во-вторых. Нигде не нашел доказательств(более-менее серьезных), что матвиенко хочет приобрести арсенал.
Сплетни сми не в счет. Также не считаются завывания динамофилов что кто-то загубил карьеру матвиенко. На фоне развития карьеры ярмоленко это смешно. И на фоне дорогих продаж шахтеровских игроков в другие команды эти завывания выглядят глупо.
1 февраля - Нигде не нашел доказательств(более-менее серьезных), что матвиенко хочет приобрести арсенал
—————
ПРОСТО В ГОЛОС
Во-вторых. Нигде не нашел доказательств(более-менее серьезных), что матвиенко хочет приобрести арсенал.
Сплетни сми не в счет. Также не считаются завывания динамофилов что кто-то загубил карьеру матвиенко. На фоне развития карьеры ярмоленко это смешно. И на фоне дорогих продаж шахтеровских игроков в другие команды эти завывания выглядят глупо.
—————————————-
Мошенница ты войлочная , какая там фирма за ДК платила ?) :D
Ржавые мошенники Реально думали что удасться выудить уже оплаченный платёж второй раз ?
Что там с платежом солидарности?)
Олигинец, вам уже переписали методички или нет ещё ?
П.С. Почему не работаешь в динаме? Твои советы и методы очень пригодились бы.
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