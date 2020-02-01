Сергей ПАЛКИН: «Официальных предложений по Матвиенко от Арсенала не было»

Гендиректор «Шахтера» - о ситуации вокруг Николая Матвиенко

  • 01.02.2020 12:22
  • 3055 просмотров
  • 29 комментариев
Сергей ПАЛКИН: «Официальных предложений по Матвиенко от Арсенала не было»
© ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Переход Николая Матвиенко из «Шахтера» в «Арсенал» во время январского трансферного окна сорвался, в чем агент Олег Смалийчук обвинил гендиректора «Шахтера» Сергея Палкина.

Сам Палкин прокомментировал ситуацию вокруг Матвиенко:

«Прежде всего хочу сказать, что со стороны «Арсенала» мы не получали никаких официальных предложений или звонков. Единственное что я получил, так это доверенность от одного испанского агента, выданную «Арсеналом» на ведение переговоров по аренде Матвиенко в «Арсенал». На что я агенту сразу ответил, что мы не заинтересованы в аренде футболиста. Все, точка. Никаких дальнейших смс, звонков или сообщений я больше не получал.

Хочу отметить, что в истории нашего клуба никогда не было ситуаций, чтобы мы отдали в аренду ключевого футболиста команды. И агенты Матвиенко это прекрасно знали. Мне интересно себе представить реакцию «Арсенала», если бы они получили доверенность, выписанную на какого-либо агента на ведение переговоров об аренде, скажем, Обамеянга в «Шахтер». Ну, наверное, покрутили бы пальцем у виска. Вот примерно такая же реакция была у нас в клубе.

А агентам футболиста и другим лицам, заинтересованным заработать финансовые и PR дивиденды на данной теме, я советую свои профессиональные эксперименты ставить не на ключевом футболисте «Шахтера» и национальной сборной Украины, а на игроках уровнем намного ниже».

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Источник — Football.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 01.02.2020 13:55
    0
    Скільки бидл0язика.. .
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 01.02.2020 13:49
    0
    Підараси зробили мені подвійний акаунт під тим самим ніком і приписують мені слова яких я не писав.Таким можуть займатися тільки гандони і пси.І то тільки тому що їм нема чого особисто сказати!!! Йдійть на йух!!!
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 01.02.2020 13:48
    -1
    Bolshoi, 01.02.2020 13:39
    Кротодрочеры, которые сцали кипятком от договоренности Арсенала и Шахтера по Матвиенко, вы ощущаете себя дебилами?
    Большой от того что дрочер?
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 01.02.2020 13:47
    -1
    Trasher311987, 01.02.2020 13:27
    Конечно понятно что центр сейчас без Матвиенко это дыромаха.
    Но никто ж не знает что будет летом ???
    На кого будет спрос?
    Нет хайпа вокруг Шахтера это удивляет.
    Так наразі хайп в Шахтарі може бути тільки навколо трьох гравців -Тайсон,Марлос,Ісмаілі, тобто гравці в яких і вік і контракти закінчуються! Перехід Матвієнка це не в планах Шахтаря в плані заробляння грошей. Це,при наявності пропозіцій,приємний бонус!
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 01.02.2020 13:46
    0
    zvalenok03, 01.02.2020 13:31
    А вот тут ты права. Извиняюсь. Надо было написать что завывание динамофилов и шахтофилов не в счет.
    Надо было не бухать в своём Иваново
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 01.02.2020 13:44
    0
    zvalenok03, 01.02.2020 13:30
    Слушай шалава. Ты хоть прочти что высосала из архивов. Там четко написано-
    -...При этом ФК Динамо и ФК Боруссия Дортмунд договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК "Динамо" их безотлагательно компенсирует ФК "Боруссия Дортмунд", - говорится в официальном заявлении "Динамо"...
    Т.е подтверждаешь то, что я написал. Что динама ПРИНЦИПИАЛЬНО не захотела платить, а записала это в долг боруссии. ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ЗАХОТЕЛА ПЛАТИТЬ САМА НАПРЯМУЮ.
    Или ты уже все мозги пропила своей боярой?
    Пьянь вокзальная , ты прочитала как обычно а суть не поняла ?
    Эти средства внесёт Боруссия , дабы мошенники павелки, которые хотели сбить деньги с ДК два раза , потом не сказали что и этого платежа не было .....
    ————-
    Сынявка, сколько ты ещё позориться будешь ?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 01.02.2020 13:39
    +1
    Кротодрочеры, которые сцали кипятком от договоренности Арсенала и Шахтера по Матвиенко, вы ощущаете себя дебилами?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 01.02.2020 13:37
    -1
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 01.02.2020 13:31
    -1
    jekаfunny, 01.02.2020 13:27
    20 е числа января - ржавая алкашню улюлюкает « ага ещё один игрок ШД перейдёт в европейский ТОП , д*рка учись , Палкин - гений , развели бритов на 35 Лямов
    1 февраля - Нигде не нашел доказательств(более-менее серьезных), что матвиенко хочет приобрести арсенал
    —————
    ПРОСТО В ГОЛОС
    А вот тут ты права. Извиняюсь. Надо было написать что завывание динамофилов и шахтофилов не в счет.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 01.02.2020 13:30
    0
    jekаfunny, 01.02.2020 13:24
    Палата по разрешению споров ФИФА подтвердила, что "Динамо" полностью рассчиталось со СДЮШОР Юность за трансфер Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию". Соответствующее решение было отправлено сторонам 9 января 2019. В своем иске о взыскании денежных средств по механизму солидарности ФИФА в связи с трансфером Андрея Ярмоленко в ФК "Боруссия" Дортмунд СДЮШОР "Юность" требовала оплатить 286.5 тысяч евро. Указанная сумма - это полный размер платежа по механизму солидарности ФИФА. Согласно договоренности между ФК "Динамо" и ФК "Боруссия" Дортмунд, этот платеж должен был совершить наш клуб. Средства в размере 150 000 тысяч евро ФК Динамо оплатил еще в январе 2018 года. Однако, новое руководство СДЮШОР не хотело признавать этот платеж. Пренебрегая интересами спортивной школы и всех детей, которые могли уже давно пользоваться современным оборудованием и инвентарем в отремонтированном учебном заведении, его руководство умышленно отказывалось от получения оставшейся суммы - 136 500 евро. Зато от клуба манипулятивно требовали повторной уплаты полного платежа. В итоге Палата по разрешению споров ФИФА согласилась с позицией ФК Динамо и принял решение - обязать ФК "Боруссия" Дортмунд (как клуб, который в соответствии с регламентом должен был уплатить эти средства) перечислить в пользу СДЮШОР Юность 136 тысяч евро. При этом ФК Динамо и ФК Боруссия Дортмунд договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК "Динамо" их безотлагательно компенсирует ФК "Боруссия Дортмунд", - говорится в официальном заявлении "Динамо".
    —————————————-
    Мошенница ты войлочная , какая там фирма за ДК платила ?) :D
    Ржавые мошенники Реально думали что удасться выудить уже оплаченный платёж второй раз ?
    Слушай шалава. Ты хоть прочти что высосала из архивов. Там четко написано-
    -...При этом ФК Динамо и ФК Боруссия Дортмунд договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК "Динамо" их безотлагательно компенсирует ФК "Боруссия Дортмунд", - говорится в официальном заявлении "Динамо"...
    Т.е подтверждаешь то, что я написал. Что динама ПРИНЦИПИАЛЬНО не захотела платить, а записала это в долг боруссии. ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ЗАХОТЕЛА ПЛАТИТЬ САМА НАПРЯМУЮ.
    Или ты уже все мозги пропила своей боярой?
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 01.02.2020 13:27
    0
    zvalenok03, 01.02.2020 13:12
    Во-первых. Я не писал что ты из динама.
    Во-вторых. Нигде не нашел доказательств(более-менее серьезных), что матвиенко хочет приобрести арсенал.
    Сплетни сми не в счет. Также не считаются завывания динамофилов что кто-то загубил карьеру матвиенко. На фоне развития карьеры ярмоленко это смешно. И на фоне дорогих продаж шахтеровских игроков в другие команды эти завывания выглядят глупо.
    20 е числа января - ржавая алкашню улюлюкает « ага ещё один игрок ШД перейдёт в европейский ТОП , д*рка учись , Палкин - гений , развели бритов на 35 Лямов
    1 февраля - Нигде не нашел доказательств(более-менее серьезных), что матвиенко хочет приобрести арсенал
    —————
    ПРОСТО В ГОЛОС
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 01.02.2020 13:27
    +1
    Конечно понятно что центр сейчас без Матвиенко это дыромаха.
    Но никто ж не знает что будет летом ???
    На кого будет спрос?
    Нет хайпа вокруг Шахтера это удивляет.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 01.02.2020 13:24
    0
    zvalenok03, 01.02.2020 13:12
    Во-первых. Я не писал что ты из динама.
    Во-вторых. Нигде не нашел доказательств(более-менее серьезных), что матвиенко хочет приобрести арсенал.
    Сплетни сми не в счет. Также не считаются завывания динамофилов что кто-то загубил карьеру матвиенко. На фоне развития карьеры ярмоленко это смешно. И на фоне дорогих продаж шахтеровских игроков в другие команды эти завывания выглядят глупо.
    Палата по разрешению споров ФИФА подтвердила, что "Динамо" полностью рассчиталось со СДЮШОР Юность за трансфер Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию". Соответствующее решение было отправлено сторонам 9 января 2019. В своем иске о взыскании денежных средств по механизму солидарности ФИФА в связи с трансфером Андрея Ярмоленко в ФК "Боруссия" Дортмунд СДЮШОР "Юность" требовала оплатить 286.5 тысяч евро. Указанная сумма - это полный размер платежа по механизму солидарности ФИФА. Согласно договоренности между ФК "Динамо" и ФК "Боруссия" Дортмунд, этот платеж должен был совершить наш клуб. Средства в размере 150 000 тысяч евро ФК Динамо оплатил еще в январе 2018 года. Однако, новое руководство СДЮШОР не хотело признавать этот платеж. Пренебрегая интересами спортивной школы и всех детей, которые могли уже давно пользоваться современным оборудованием и инвентарем в отремонтированном учебном заведении, его руководство умышленно отказывалось от получения оставшейся суммы - 136 500 евро. Зато от клуба манипулятивно требовали повторной уплаты полного платежа. В итоге Палата по разрешению споров ФИФА согласилась с позицией ФК Динамо и принял решение - обязать ФК "Боруссия" Дортмунд (как клуб, который в соответствии с регламентом должен был уплатить эти средства) перечислить в пользу СДЮШОР Юность 136 тысяч евро. При этом ФК Динамо и ФК Боруссия Дортмунд договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК "Динамо" их безотлагательно компенсирует ФК "Боруссия Дортмунд", - говорится в официальном заявлении "Динамо".
    —————————————-
    Мошенница ты войлочная , какая там фирма за ДК платила ?) :D
    Ржавые мошенники Реально думали что удасться выудить уже оплаченный платёж второй раз ?
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 01.02.2020 13:19
    0
    zvalenok03, 01.02.2020 13:01
    И это пишет поклонник команды имя которой *брехло №1* и житель города куда вся грязь стекается.
    Ты уже сюда доехать прибежала ?
    Что там с платежом солидарности?)
    Олигинец, вам уже переписали методички или нет ещё ?
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 01.02.2020 13:18
    0
    Думаю Матвиенко , в своё время , как и Юрченко , расскажет много « приятных « слов про Палкина
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 01.02.2020 13:13
    0
    REALIST, 01.02.2020 13:05
    тоді навіщо ШД академія і молодіжні команди? ... і в тебе убогого всі, хто критикує ШД, - автоматично з Динамо? ...відмінність у тому, що в ДК подібній трансфер міг би запороти Сурок своєю жадібністю, а в ШД аналогічний подвиг зробив Палка... А Матвієнко відіграє 2-4 матчі в ЛЄ - і на цьому якісний футбл на клубному рівні у нього закінчиться в цьому сезоні (ну, ще може 2 матчі "Донбаського дербі" проти Маріка суттєво підвищать його профі-досвід!)
    Ах, да. Молодежка и академия шахте нужна для поиска талантов и наигрывания их для основы.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 01.02.2020 13:12
    +1
    REALIST, 01.02.2020 13:05
    тоді навіщо ШД академія і молодіжні команди? ... і в тебе убогого всі, хто критикує ШД, - автоматично з Динамо? ...відмінність у тому, що в ДК подібній трансфер міг би запороти Сурок своєю жадібністю, а в ШД аналогічний подвиг зробив Палка... А Матвієнко відіграє 2-4 матчі в ЛЄ - і на цьому якісний футбл на клубному рівні у нього закінчиться в цьому сезоні (ну, ще може 2 матчі "Донбаського дербі" проти Маріка суттєво підвищать його профі-досвід!)
    Во-первых. Я не писал что ты из динама.
    Во-вторых. Нигде не нашел доказательств(более-менее серьезных), что матвиенко хочет приобрести арсенал.
    Сплетни сми не в счет. Также не считаются завывания динамофилов что кто-то загубил карьеру матвиенко. На фоне развития карьеры ярмоленко это смешно. И на фоне дорогих продаж шахтеровских игроков в другие команды эти завывания выглядят глупо.
    Ссылка
    Frankov
      Frankov, 01.02.2020 13:11
    0
    Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 12:37
    теперь сяхтёр обязан выигрывать лигу европы, иначе ми не простим за забракованную карьеру нашего топ защитника
    Какое отношение Матвиенко имеет к тебе,боту из Ольгино или Лахта-2?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 01.02.2020 13:05
    0
    zvalenok03, 01.02.2020 12:55
    Пусть это совы молодняк постоянно наигрывают в главной команде. Шахте играть надо. Для наигрывания у них дубль есть.
    П.С. Почему не работаешь в динаме? Твои советы и методы очень пригодились бы.
    тоді навіщо ШД академія і молодіжні команди? ... і в тебе убогого всі, хто критикує ШД, - автоматично з Динамо? ...відмінність у тому, що в ДК подібній трансфер міг би запороти Сурок своєю жадібністю, а в ШД аналогічний подвиг зробив Палка... А Матвієнко відіграє 2-4 матчі в ЛЄ - і на цьому якісний футбл на клубному рівні у нього закінчиться в цьому сезоні (ну, ще може 2 матчі "Донбаського дербі" проти Маріка суттєво підвищать його профі-досвід!)
    Ссылка
    ttt
      ttt, 01.02.2020 13:03
    -1
    смешно читать стон из помойки секты дырки имени суркиса. Может трасфер Бетао пообсуждаем
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 01.02.2020 12:25
    +17
    Так вот оно че Михалыч
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 01.02.2020 12:36
    +3
    Я завжди знав що шахтар що селекцiйна служба шахтаря любить пиздiти
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 01.02.2020 13:39
    +1
    Кротодрочеры, которые сцали кипятком от договоренности Арсенала и Шахтера по Матвиенко, вы ощущаете себя дебилами?
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 01.02.2020 13:27
    +1
    Конечно понятно что центр сейчас без Матвиенко это дыромаха.
    Но никто ж не знает что будет летом ???
    На кого будет спрос?
    Нет хайпа вокруг Шахтера это удивляет.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 01.02.2020 13:12
    +1
    REALIST, 01.02.2020 13:05
    тоді навіщо ШД академія і молодіжні команди? ... і в тебе убогого всі, хто критикує ШД, - автоматично з Динамо? ...відмінність у тому, що в ДК подібній трансфер міг би запороти Сурок своєю жадібністю, а в ШД аналогічний подвиг зробив Палка... А Матвієнко відіграє 2-4 матчі в ЛЄ - і на цьому якісний футбл на клубному рівні у нього закінчиться в цьому сезоні (ну, ще може 2 матчі "Донбаського дербі" проти Маріка суттєво підвищать його профі-досвід!)
    Во-первых. Я не писал что ты из динама.
    Во-вторых. Нигде не нашел доказательств(более-менее серьезных), что матвиенко хочет приобрести арсенал.
    Сплетни сми не в счет. Также не считаются завывания динамофилов что кто-то загубил карьеру матвиенко. На фоне развития карьеры ярмоленко это смешно. И на фоне дорогих продаж шахтеровских игроков в другие команды эти завывания выглядят глупо.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 01.02.2020 12:39
    +1
    Как я и думал. Проценты сорвались, смайличук губки надул.
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 01.02.2020 13:55
    0
    Скільки бидл0язика.. .
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 01.02.2020 13:49
    0
    Підараси зробили мені подвійний акаунт під тим самим ніком і приписують мені слова яких я не писав.Таким можуть займатися тільки гандони і пси.І то тільки тому що їм нема чого особисто сказати!!! Йдійть на йух!!!
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 01.02.2020 13:46
    0
    zvalenok03, 01.02.2020 13:31
    А вот тут ты права. Извиняюсь. Надо было написать что завывание динамофилов и шахтофилов не в счет.
    Надо было не бухать в своём Иваново
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 01.02.2020 13:44
    0
    zvalenok03, 01.02.2020 13:30
    Слушай шалава. Ты хоть прочти что высосала из архивов. Там четко написано-
    -...При этом ФК Динамо и ФК Боруссия Дортмунд договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК "Динамо" их безотлагательно компенсирует ФК "Боруссия Дортмунд", - говорится в официальном заявлении "Динамо"...
    Т.е подтверждаешь то, что я написал. Что динама ПРИНЦИПИАЛЬНО не захотела платить, а записала это в долг боруссии. ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ЗАХОТЕЛА ПЛАТИТЬ САМА НАПРЯМУЮ.
    Или ты уже все мозги пропила своей боярой?
    Пьянь вокзальная , ты прочитала как обычно а суть не поняла ?
    Эти средства внесёт Боруссия , дабы мошенники павелки, которые хотели сбить деньги с ДК два раза , потом не сказали что и этого платежа не было .....
    ————-
    Сынявка, сколько ты ещё позориться будешь ?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 01.02.2020 13:30
    0
    jekаfunny, 01.02.2020 13:24
    Палата по разрешению споров ФИФА подтвердила, что "Динамо" полностью рассчиталось со СДЮШОР Юность за трансфер Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию". Соответствующее решение было отправлено сторонам 9 января 2019. В своем иске о взыскании денежных средств по механизму солидарности ФИФА в связи с трансфером Андрея Ярмоленко в ФК "Боруссия" Дортмунд СДЮШОР "Юность" требовала оплатить 286.5 тысяч евро. Указанная сумма - это полный размер платежа по механизму солидарности ФИФА. Согласно договоренности между ФК "Динамо" и ФК "Боруссия" Дортмунд, этот платеж должен был совершить наш клуб. Средства в размере 150 000 тысяч евро ФК Динамо оплатил еще в январе 2018 года. Однако, новое руководство СДЮШОР не хотело признавать этот платеж. Пренебрегая интересами спортивной школы и всех детей, которые могли уже давно пользоваться современным оборудованием и инвентарем в отремонтированном учебном заведении, его руководство умышленно отказывалось от получения оставшейся суммы - 136 500 евро. Зато от клуба манипулятивно требовали повторной уплаты полного платежа. В итоге Палата по разрешению споров ФИФА согласилась с позицией ФК Динамо и принял решение - обязать ФК "Боруссия" Дортмунд (как клуб, который в соответствии с регламентом должен был уплатить эти средства) перечислить в пользу СДЮШОР Юность 136 тысяч евро. При этом ФК Динамо и ФК Боруссия Дортмунд договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК "Динамо" их безотлагательно компенсирует ФК "Боруссия Дортмунд", - говорится в официальном заявлении "Динамо".
    —————————————-
    Мошенница ты войлочная , какая там фирма за ДК платила ?) :D
    Ржавые мошенники Реально думали что удасться выудить уже оплаченный платёж второй раз ?
    Слушай шалава. Ты хоть прочти что высосала из архивов. Там четко написано-
    -...При этом ФК Динамо и ФК Боруссия Дортмунд договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК "Динамо" их безотлагательно компенсирует ФК "Боруссия Дортмунд", - говорится в официальном заявлении "Динамо"...
    Т.е подтверждаешь то, что я написал. Что динама ПРИНЦИПИАЛЬНО не захотела платить, а записала это в долг боруссии. ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ЗАХОТЕЛА ПЛАТИТЬ САМА НАПРЯМУЮ.
    Или ты уже все мозги пропила своей боярой?
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 01.02.2020 13:27
    0
    zvalenok03, 01.02.2020 13:12
    Во-первых. Я не писал что ты из динама.
    Во-вторых. Нигде не нашел доказательств(более-менее серьезных), что матвиенко хочет приобрести арсенал.
    Сплетни сми не в счет. Также не считаются завывания динамофилов что кто-то загубил карьеру матвиенко. На фоне развития карьеры ярмоленко это смешно. И на фоне дорогих продаж шахтеровских игроков в другие команды эти завывания выглядят глупо.
    20 е числа января - ржавая алкашню улюлюкает « ага ещё один игрок ШД перейдёт в европейский ТОП , д*рка учись , Палкин - гений , развели бритов на 35 Лямов
    1 февраля - Нигде не нашел доказательств(более-менее серьезных), что матвиенко хочет приобрести арсенал
    —————
    ПРОСТО В ГОЛОС
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    jekаfunny
      jekаfunny, 01.02.2020 13:24
    0
    zvalenok03, 01.02.2020 13:12
    Во-первых. Я не писал что ты из динама.
    Во-вторых. Нигде не нашел доказательств(более-менее серьезных), что матвиенко хочет приобрести арсенал.
    Сплетни сми не в счет. Также не считаются завывания динамофилов что кто-то загубил карьеру матвиенко. На фоне развития карьеры ярмоленко это смешно. И на фоне дорогих продаж шахтеровских игроков в другие команды эти завывания выглядят глупо.
    Палата по разрешению споров ФИФА подтвердила, что "Динамо" полностью рассчиталось со СДЮШОР Юность за трансфер Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию". Соответствующее решение было отправлено сторонам 9 января 2019. В своем иске о взыскании денежных средств по механизму солидарности ФИФА в связи с трансфером Андрея Ярмоленко в ФК "Боруссия" Дортмунд СДЮШОР "Юность" требовала оплатить 286.5 тысяч евро. Указанная сумма - это полный размер платежа по механизму солидарности ФИФА. Согласно договоренности между ФК "Динамо" и ФК "Боруссия" Дортмунд, этот платеж должен был совершить наш клуб. Средства в размере 150 000 тысяч евро ФК Динамо оплатил еще в январе 2018 года. Однако, новое руководство СДЮШОР не хотело признавать этот платеж. Пренебрегая интересами спортивной школы и всех детей, которые могли уже давно пользоваться современным оборудованием и инвентарем в отремонтированном учебном заведении, его руководство умышленно отказывалось от получения оставшейся суммы - 136 500 евро. Зато от клуба манипулятивно требовали повторной уплаты полного платежа. В итоге Палата по разрешению споров ФИФА согласилась с позицией ФК Динамо и принял решение - обязать ФК "Боруссия" Дортмунд (как клуб, который в соответствии с регламентом должен был уплатить эти средства) перечислить в пользу СДЮШОР Юность 136 тысяч евро. При этом ФК Динамо и ФК Боруссия Дортмунд договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК "Динамо" их безотлагательно компенсирует ФК "Боруссия Дортмунд", - говорится в официальном заявлении "Динамо".
    —————————————-
    Мошенница ты войлочная , какая там фирма за ДК платила ?) :D
    Ржавые мошенники Реально думали что удасться выудить уже оплаченный платёж второй раз ?
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    jekаfunny
      jekаfunny, 01.02.2020 13:19
    0
    zvalenok03, 01.02.2020 13:01
    И это пишет поклонник команды имя которой *брехло №1* и житель города куда вся грязь стекается.
    Ты уже сюда доехать прибежала ?
    Что там с платежом солидарности?)
    Олигинец, вам уже переписали методички или нет ещё ?
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    jekаfunny
      jekаfunny, 01.02.2020 13:18
    0
    Думаю Матвиенко , в своё время , как и Юрченко , расскажет много « приятных « слов про Палкина
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    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 01.02.2020 13:13
    0
    REALIST, 01.02.2020 13:05
    тоді навіщо ШД академія і молодіжні команди? ... і в тебе убогого всі, хто критикує ШД, - автоматично з Динамо? ...відмінність у тому, що в ДК подібній трансфер міг би запороти Сурок своєю жадібністю, а в ШД аналогічний подвиг зробив Палка... А Матвієнко відіграє 2-4 матчі в ЛЄ - і на цьому якісний футбл на клубному рівні у нього закінчиться в цьому сезоні (ну, ще може 2 матчі "Донбаського дербі" проти Маріка суттєво підвищать його профі-досвід!)
    Ах, да. Молодежка и академия шахте нужна для поиска талантов и наигрывания их для основы.
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    Frankov
      Frankov, 01.02.2020 13:11
    0
    Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 12:37
    теперь сяхтёр обязан выигрывать лигу европы, иначе ми не простим за забракованную карьеру нашего топ защитника
    Какое отношение Матвиенко имеет к тебе,боту из Ольгино или Лахта-2?
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    REALIST
    online
      REALIST, 01.02.2020 13:05
    0
    zvalenok03, 01.02.2020 12:55
    Пусть это совы молодняк постоянно наигрывают в главной команде. Шахте играть надо. Для наигрывания у них дубль есть.
    П.С. Почему не работаешь в динаме? Твои советы и методы очень пригодились бы.
    тоді навіщо ШД академія і молодіжні команди? ... і в тебе убогого всі, хто критикує ШД, - автоматично з Динамо? ...відмінність у тому, що в ДК подібній трансфер міг би запороти Сурок своєю жадібністю, а в ШД аналогічний подвиг зробив Палка... А Матвієнко відіграє 2-4 матчі в ЛЄ - і на цьому якісний футбл на клубному рівні у нього закінчиться в цьому сезоні (ну, ще може 2 матчі "Донбаського дербі" проти Маріка суттєво підвищать його профі-досвід!)
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    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 01.02.2020 13:01
    0
    Zport., 01.02.2020 12:49
    Донецк и враньё - это слова синонимы
    И это пишет поклонник команды имя которой *брехло №1* и житель города куда вся грязь стекается.
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    Zport.
    online
      Zport., 01.02.2020 12:49
    0
    Донецк и враньё - это слова синонимы
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