Суркис и Михайличенко посетили матч Динамо U-21

Молодежная команда киевлян играет с «Волынью»

  • 01.02.2020 11:53
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Суркис и Михайличенко посетили матч Динамо U-21
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко и Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис посетил контрольный матч дублеров «бело-синих» с «Волынью» в Вите-Литовской.
 
Также сообщается, что на игре присутствует главный тренер первой команды киевлян Алексей Михайличенко.
 
Состав «Динамо»: 31. Кучерук - 2. Опанасенко, 2. Бомащук, 3. Романчук, 4. Кузык - 11. Глушач, 9. Яцык, 23. Алмейда, 17. Мащенко, 18. Исадченко - 16. Сухорчуко
Запасные: 12. Малыш, 7. Рязанцев, 19. Гук, 15. Маленков, 14. Попов, 10. Кулаковский, 6. игрок на просмотре, 21. игрок на просмотре, 5. игрок на просмотре, 22. игрок на просмотре

Ранее сообщалось, что основная и молодежная команды «Динамо» со 2-го по 16-е февраля проведут сборы в Турции, команды будут находится недалеко друг от друга.

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Источник — Динамомания

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