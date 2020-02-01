Унаи ЭМЕРИ: «Не могу утверждать, что Озил – топ-футболист»

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился своим мнением по поводу игрока «Канониров» Месута Озила:

«Озил – очень хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. Но физические требования в английской Премьер-лиге высоки. Выступления Месута непредсказуемы.

Не могу утверждать, что он – топ-футболист. По уровню игры он находится чуть ниже топ-футболистов. Иногда с ним «Арсенал» играет лучше, в других случаях он никак не влияет на игру».

Ранее сообщалось о том, что Озилом интересуется «Ди Си Юнайтед».