Унаи ЭМЕРИ: «Не могу утверждать, что Озил – топ-футболист»

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился своим мнением по поводу игрока «Канониров» Месута Озила:
«Озил – очень хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. Но физические требования в английской Премьер-лиге высоки. Выступления Месута непредсказуемы.
Не могу утверждать, что он – топ-футболист. По уровню игры он находится чуть ниже топ-футболистов. Иногда с ним «Арсенал» играет лучше, в других случаях он никак не влияет на игру».
Ранее сообщалось о том, что Озилом интересуется «Ди Си Юнайтед».
Источник — Marca
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