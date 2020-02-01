Унаи ЭМЕРИ: «Не могу утверждать, что Озил – топ-футболист»

Экс-тренер «Арсенала» оценил Месута Озила

  • 01.02.2020 09:46
  • 1027 просмотров
  • 1 комментарий
Унаи ЭМЕРИ: «Не могу утверждать, что Озил – топ-футболист»
© instagram.com/m10_official

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился своим мнением по поводу игрока «Канониров» Месута Озила:

«Озил – очень хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. Но физические требования в английской Премьер-лиге высоки. Выступления Месута непредсказуемы.

Не могу утверждать, что он – топ-футболист. По уровню игры он находится чуть ниже топ-футболистов. Иногда с ним «Арсенал» играет лучше, в других случаях он никак не влияет на игру».

Ранее сообщалось о том, что Озилом интересуется «Ди Си Юнайтед».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 10:28
    +1
    эмери что зуб на него держит за что-то, с чего такие коментарии.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 10:28
    +1
    эмери что зуб на него держит за что-то, с чего такие коментарии.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности