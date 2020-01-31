Жерсон РОДРИГЕШ: «Мой выбор был тяжелым, и я вернусь в Динамо сильнее»

Форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш прокомментировал свой переход на правах аренды в турецкий клуб «Анкарагюджю»:
«Хочу сказать спасибо за поддержку болельщикам «Динамо» и семье клуба. Мой выбор был тяжелым, но он позволит мне снова играть в футбол, работать и вернуться в «Динамо» сильнее. Также я смогу забивать голы и наслаждаться футболом. Большое спасибо вам, мы все вместе».
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Источник — Instagram
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Извиняюсь за офтопп. А была на сайте эта новость , может я пропустил ?
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Киевский клуб решил вопрос в ФИФА»?
Как обычно почти вся стая загаражных шизофреников не проигнорировала ...
Ну ничего ,главное что очередная попытка ржавых павлековских шестёрок не удалась
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Ещё раз извиняюсь за офтопп
———————
Извиняюсь за офтопп. А была на сайте эта новость , может я пропустил ?
«Динамо" законно выплатило платеж солидарности за трансфер Ярмоленко в "Боруссию" Дортмунд
Киевский клуб решил вопрос в ФИФА»?
———————
Извиняюсь за офтопп. А была на сайте эта новость , может я пропустил ?
«Динамо" законно выплатило платеж солидарности за трансфер Ярмоленко в "Боруссию" Дортмунд
Киевский клуб решил вопрос в ФИФА»?
Как обычно почти вся стая загаражных шизофреников не проигнорировала ...
Ну ничего ,главное что очередная попытка ржавых павлековских шестёрок не удалась
——-
Ещё раз извиняюсь за офтопп
———————
Извиняюсь за офтопп. А была на сайте эта новость , может я пропустил ?
«Динамо" законно выплатило платеж солидарности за трансфер Ярмоленко в "Боруссию" Дортмунд
Киевский клуб решил вопрос в ФИФА»?
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