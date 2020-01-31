Жерсон РОДРИГЕШ: «Мой выбор был тяжелым, и я вернусь в Динамо сильнее»

Форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш прокомментировал свой переход на правах аренды в турецкий клуб «Анкарагюджю»:

«Хочу сказать спасибо за поддержку болельщикам «Динамо» и семье клуба. Мой выбор был тяжелым, но он позволит мне снова играть в футбол, работать и вернуться в «Динамо» сильнее. Также я смогу забивать голы и наслаждаться футболом. Большое спасибо вам, мы все вместе».