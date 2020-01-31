Жерсон РОДРИГЕШ: «Мой выбор был тяжелым, и я вернусь в Динамо сильнее»

Форвард киевского «Динамо» прокомментировал свой переезд в Турцию

  • 31.01.2020 22:23
  • 2216 просмотров
  • 5 комментариев
Жерсон РОДРИГЕШ: «Мой выбор был тяжелым, и я вернусь в Динамо сильнее»
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

Форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш прокомментировал свой переход на правах аренды в турецкий клуб «Анкарагюджю»:

«Хочу сказать спасибо за поддержку болельщикам «Динамо» и семье клуба. Мой выбор был тяжелым, но он позволит мне снова играть в футбол, работать и вернуться в «Динамо» сильнее. Также я смогу забивать голы и наслаждаться футболом. Большое спасибо вам, мы все вместе».

 

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
      jekаfunny, 01.02.2020 00:10
    0
    jekаfunny, 01.02.2020 00:07
    Удачи Жерсон.
    ———————
    Извиняюсь за офтопп. А была на сайте эта новость , может я пропустил ?
    «Динамо" законно выплатило платеж солидарности за трансфер Ярмоленко в "Боруссию" Дортмунд
    Киевский клуб решил вопрос в ФИФА»?
    Нашёл, была ..
    Как обычно почти вся стая загаражных шизофреников не проигнорировала ...
    Ну ничего ,главное что очередная попытка ржавых павлековских шестёрок не удалась
    ——-
    Ещё раз извиняюсь за офтопп
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 01.02.2020 00:07
    0
    Удачи Жерсон.
    ———————
    Извиняюсь за офтопп. А была на сайте эта новость , может я пропустил ?
    «Динамо" законно выплатило платеж солидарности за трансфер Ярмоленко в "Боруссию" Дортмунд
    Киевский клуб решил вопрос в ФИФА»?
    Ссылка
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 31.01.2020 23:39
    0
    Жерсон ты классный,удачи!
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 31.01.2020 23:13
    +2
    Не знаю, вроде и жаль что ему шанса не дали, а с другой стороны его пижонство и разгильдяйство харит.. Пускай чуток остынет в Турции, а там будет видно.. Пока я не верю ему
    Ссылка
    Саша Петрик
      Саша Петрик, 31.01.2020 22:52
    0
    Та может там уже оставайся и выбор будет проще
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 31.01.2020 23:13
    +2
    Не знаю, вроде и жаль что ему шанса не дали, а с другой стороны его пижонство и разгильдяйство харит.. Пускай чуток остынет в Турции, а там будет видно.. Пока я не верю ему
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 01.02.2020 00:10
    0
    jekаfunny, 01.02.2020 00:07
    Удачи Жерсон.
    ———————
    Извиняюсь за офтопп. А была на сайте эта новость , может я пропустил ?
    «Динамо" законно выплатило платеж солидарности за трансфер Ярмоленко в "Боруссию" Дортмунд
    Киевский клуб решил вопрос в ФИФА»?
    Нашёл, была ..
    Как обычно почти вся стая загаражных шизофреников не проигнорировала ...
    Ну ничего ,главное что очередная попытка ржавых павлековских шестёрок не удалась
    ——-
    Ещё раз извиняюсь за офтопп
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 01.02.2020 00:07
    0
    Удачи Жерсон.
    ———————
    Извиняюсь за офтопп. А была на сайте эта новость , может я пропустил ?
    «Динамо" законно выплатило платеж солидарности за трансфер Ярмоленко в "Боруссию" Дортмунд
    Киевский клуб решил вопрос в ФИФА»?
    Ссылка
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 31.01.2020 23:39
    0
    Жерсон ты классный,удачи!
    Ссылка
    Саша Петрик
      Саша Петрик, 31.01.2020 22:52
    0
    Та может там уже оставайся и выбор будет проще
    Ссылка
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