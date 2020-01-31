Илья ПУТРЯ: «В Мариуполе европейский подход – все тренировки с мячом»

Полузащитник «Мариуполя» Илья Путря рассказал о том, как прошел первый учебно-тренировочный сбор команды в Турции.

– В принципе, все было в обычном режиме. Главное - это нравится всем футболистам - у нас европейский подход, то есть все тренировки с мячом. Хотя, разумеется, о «физике» и беговой работе никто не забывал.

– В Турции «Мариуполь» провел три спарринга и все завершились вничью. По вашему мнению, с чем это связано?

– Ни с чем особенным. Ну, возможно, это свидетельствует о том, что мы играли с серьезными командами - например, чемпионом Беларуси. Понятно, постоянно хочется выигрывать, но на сборах не результат главное.

Напомним, на втором сборе, который пройдет в Турции с 1 по 14 февраля, «Мариуполь» планирует провести 6 спаррингов.