Илья ПУТРЯ: «В Мариуполе европейский подход – все тренировки с мячом»

Хавбек приазовцев – о подготовке к второй части сезона

  • 31.01.2020 21:50
  • 340 просмотров
  • 1 комментарий
Илья ПУТРЯ: «В Мариуполе европейский подход – все тренировки с мячом»
© ФК Мариуполь. Илья Путря

Полузащитник «Мариуполя» Илья Путря рассказал о том, как прошел первый учебно-тренировочный сбор команды в Турции.

– В принципе, все было в обычном режиме. Главное - это нравится всем футболистам - у нас европейский подход, то есть все тренировки с мячом. Хотя, разумеется, о «физике» и беговой работе никто не забывал.

– В Турции «Мариуполь» провел три спарринга и все завершились вничью. По вашему мнению, с чем это связано?
– Ни с чем особенным. Ну, возможно, это свидетельствует о том, что мы играли с серьезными командами - например, чемпионом Беларуси. Понятно, постоянно хочется выигрывать, но на сборах не результат главное.

Напомним, на втором сборе, который пройдет в Турции с 1 по 14 февраля, «Мариуполь» планирует провести 6 спаррингов.

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Источник — УПЛ

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
    axylinam, 31.01.2020 21:59
    0
    В Мариуполе скорее еврейский подход-все тренируются с обрезанным мячом,поэтому в футбол вообще играть не умеют
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    axylinam
    axylinam, 31.01.2020 21:59
    0
    В Мариуполе скорее еврейский подход-все тренируются с обрезанным мячом,поэтому в футбол вообще играть не умеют
    Ссылка
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