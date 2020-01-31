В субботу, 1-го февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон».
Поединок пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
В прямом эфире поединок «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» покажет телеканал Setanta Sports.
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Источник — Sport.ua
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