Тарас СТЕПАНЕНКО: «Матвиенко было бы лучше сейчас перейти в Арсенал»

Хавбек считает, что партнеру по команде стоило бы попробовать себя на другом уровне

  • 31.01.2020 17:35
  • 691 просмотр
  • 2 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Матвиенко было бы лучше сейчас перейти в Арсенал»
© shakhtar.com

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко считает, что защитнику Николаю Матвиенко стоит перейти в «Арсенал», если действительно есть интерес тренера Микеля Артеты.

«Сыграл здорово сезон, особенно в сборной, потому что сейчас, к сожалению, на чемпионат Украины не особо обращают внимание. Это сборная и еврокубки. Показал себя, заинтересовал, как я понял, главного тренера. Я не особо лезу к нему, потому что понимаю, что это такое, психологическая нагрузка. Переживает, потому что понятно, что хочется перейти в такую команду, чемпионат. И мы этого ему желаем».

«Как я говорил с людьми, ребятами из сборной, то Артета любит молодых футболистов. К Зинченко как молодому футболисту он очень хорошо относился, помогал. Это я так слышал. Я так понимаю, что с Колей то же самое».

«Думаю, если такая серьезная заинтересованность исходит сейчас именно от главного тренера «Арсенала», Матвиенко лучше было бы сейчас перейти в эту команду. Тем более, «Арсенал» очень омолаживается, молодая команда», - сказал Степаненко.

«Арсенал» в итоге подписал других защитников, а Матвиенко пока останется в своей нынешней команде.

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Источник — ТРЕНДЕЦ

(3 голоса)

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Комментарии
    Frank Piter
      Frank Piter, 31.01.2020 18:06
    0
    Было бы лучше, но по факту он Тайсону в рыданиях составит компанию
    Проклятый Суркис. Ой, это ж не Суркис
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 31.01.2020 18:03
    +1
    Тарас СТЕПАНЕНКО: «Матвиенко было бы лучше сейчас перейти в Арсенал»
    ----------------------------------------------

    Я долго готовился, и теперь готов чтобы мне подарили $10 млн.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 31.01.2020 18:03
    +1
    Тарас СТЕПАНЕНКО: «Матвиенко было бы лучше сейчас перейти в Арсенал»
    ----------------------------------------------

    Я долго готовился, и теперь готов чтобы мне подарили $10 млн.
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 31.01.2020 18:06
    0
    Было бы лучше, но по факту он Тайсону в рыданиях составит компанию
    Проклятый Суркис. Ой, это ж не Суркис
    Ссылка
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