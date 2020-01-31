Тарас СТЕПАНЕНКО: «Матвиенко было бы лучше сейчас перейти в Арсенал»

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко считает, что защитнику Николаю Матвиенко стоит перейти в «Арсенал», если действительно есть интерес тренера Микеля Артеты.

«Сыграл здорово сезон, особенно в сборной, потому что сейчас, к сожалению, на чемпионат Украины не особо обращают внимание. Это сборная и еврокубки. Показал себя, заинтересовал, как я понял, главного тренера. Я не особо лезу к нему, потому что понимаю, что это такое, психологическая нагрузка. Переживает, потому что понятно, что хочется перейти в такую команду, чемпионат. И мы этого ему желаем».

«Как я говорил с людьми, ребятами из сборной, то Артета любит молодых футболистов. К Зинченко как молодому футболисту он очень хорошо относился, помогал. Это я так слышал. Я так понимаю, что с Колей то же самое».

«Думаю, если такая серьезная заинтересованность исходит сейчас именно от главного тренера «Арсенала», Матвиенко лучше было бы сейчас перейти в эту команду. Тем более, «Арсенал» очень омолаживается, молодая команда», - сказал Степаненко.

«Арсенал» в итоге подписал других защитников, а Матвиенко пока останется в своей нынешней команде.