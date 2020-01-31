В субботу, 1-го февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» примет «Саутгемптон».
Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
«Ливерпуль» – «Саутгемптон». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Ливерпуль» – «Саутгемптон» покажет телеканал Setanta Sports.
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Источник — Sport.ua
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