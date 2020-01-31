В субботу, 1 февраля «Реал» в 22-м туре Ла Лиги примет «Атлетико». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».
После 21 тура «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 46 очками в активе. «Атлетико» - пятый с 36 баллами.
«Реал» - «Атлетико». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
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Источник — Sport.ua
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