В субботу, 1 февраля «Реал» в 22-м туре Ла Лиги примет «Атлетико». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».

После 21 тура «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 46 очками в активе. «Атлетико» - пятый с 36 баллами.

«Реал» - «Атлетико». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании