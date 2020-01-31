Зидан не отпустит Бэйла в Тоттенхэм

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан опровергнул информацию о возможном возвращении в «Тоттенхэм» 30-летнего валлийского вингера Гарета Бэйла.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может подписать Бэйла в последний день трансферного окна.
Но Зидан считает, что опытный игрок пригодится ему во второй части сезона.
В текущем сезоне Гарет провел за «Реал» 15 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость Бэйла оценивается в €40 миллионов. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2022-го года.
Источник — Goal.com
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