Зидан не отпустит Бэйла в Тоттенхэм

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан опровергнул информацию о возможном возвращении в «Тоттенхэм» 30-летнего валлийского вингера Гарета Бэйла.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может подписать Бэйла в последний день трансферного окна.

Но Зидан считает, что опытный игрок пригодится ему во второй части сезона.

В текущем сезоне Гарет провел за «Реал» 15 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость Бэйла оценивается в €40 миллионов. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2022-го года.