Тоттенхэм намерен подписать Бэйла сегодня

Лондонский «Тоттенхэм» рассчитывает оформить трансфер 30-летнего валлийского вингера «Реала» Гарета Бэйла в последний день трансферного окна.

Ранее президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви лично провел переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Бэйл защищал цвета «Тоттенхэма» с 2007-го по 2013-й годы, после чего перешел в «Реал» за рекордную сумму в €100 миллионов.

В текущем сезоне Гарет провел за «Реал» 15 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость Бэйла оценивается в €40 миллионов. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2022-го года.