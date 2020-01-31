КОНОПЛЯНКА: «У Шахтера просто персиковые сборы. Худшие были у Рамоса»

Хавбек доволен тем, как проходят сборы в плане физической нагрузки

  • 31.01.2020 16:13
  • 1412 просмотров
  • 5 комментариев
КОНОПЛЯНКА: «У Шахтера просто персиковые сборы. Худшие были у Рамоса»
© shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка крайне доволен тем, как проходят зимние сборы под руководством тренера Луиша Каштру.

При этом худшие для игрока были при Хуанде Рамосе в «Днепре».

«Это персиковые сборы, я о таком мечтал. Если бы у меня в начале карьеры были такие сборы, я бы переплюнул даже Славу Шевчука».

«Худшие, наверное, у Хуанде Рамоса. В плане физического состояния. Мы очень много бегали. И в Германии. Там три года умножаются сразу на два», - считает Коноплянка.

Первый официальный матч года команда проведет 20-го февраля против «Бенфики».

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Источник — ТРЕНДЕЦ

(5 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 31.01.2020 16:31
    +2
    Нахрен ты нужен нам на Евро лентяй.
    За такие слова штрафовали.
    Я понимаю теперь почему это чудо не где не играло.
    Ни в Севильи ни в Шальке.
    И даже здесь в Шахтере греешь лавку.
    Женя вызывает у меня смех.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 31.01.2020 16:30
    0
    Персиковый игрок
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 31.01.2020 16:26
    +2
    Если считать футбол спортом, то как раз чем больше бегать, тем лучше, ведь именно через серьезные физические нагрузки улучшается общая спортивная форма.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 31.01.2020 16:19
    +3
    >> Худшие, наверное, у Хуанде Рамоса
    >
    Хуанде понял, что надо гонять наших лентяев как сидоровых коз иначе дела не будет
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 31.01.2020 16:17
    +2
    можете не забивать, главное чтобы Коно был доволен.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 31.01.2020 16:19
    +3
    >> Худшие, наверное, у Хуанде Рамоса
    >
    Хуанде понял, что надо гонять наших лентяев как сидоровых коз иначе дела не будет
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 31.01.2020 16:31
    +2
    Нахрен ты нужен нам на Евро лентяй.
    За такие слова штрафовали.
    Я понимаю теперь почему это чудо не где не играло.
    Ни в Севильи ни в Шальке.
    И даже здесь в Шахтере греешь лавку.
    Женя вызывает у меня смех.
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 31.01.2020 16:26
    +2
    Если считать футбол спортом, то как раз чем больше бегать, тем лучше, ведь именно через серьезные физические нагрузки улучшается общая спортивная форма.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 31.01.2020 16:17
    +2
    можете не забивать, главное чтобы Коно был доволен.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 31.01.2020 16:30
    0
    Персиковый игрок
    Ссылка
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