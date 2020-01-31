КОНОПЛЯНКА: «У Шахтера просто персиковые сборы. Худшие были у Рамоса»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка крайне доволен тем, как проходят зимние сборы под руководством тренера Луиша Каштру.
При этом худшие для игрока были при Хуанде Рамосе в «Днепре».
«Это персиковые сборы, я о таком мечтал. Если бы у меня в начале карьеры были такие сборы, я бы переплюнул даже Славу Шевчука».
«Худшие, наверное, у Хуанде Рамоса. В плане физического состояния. Мы очень много бегали. И в Германии. Там три года умножаются сразу на два», - считает Коноплянка.
Первый официальный матч года команда проведет 20-го февраля против «Бенфики».
Источник — ТРЕНДЕЦ
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За такие слова штрафовали.
Я понимаю теперь почему это чудо не где не играло.
Ни в Севильи ни в Шальке.
И даже здесь в Шахтере греешь лавку.
Женя вызывает у меня смех.
>
Хуанде понял, что надо гонять наших лентяев как сидоровых коз иначе дела не будет
>
Хуанде понял, что надо гонять наших лентяев как сидоровых коз иначе дела не будет
За такие слова штрафовали.
Я понимаю теперь почему это чудо не где не играло.
Ни в Севильи ни в Шальке.
И даже здесь в Шахтере греешь лавку.
Женя вызывает у меня смех.
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