Australian Open. Тим обыграл Зверева и вышел в финал на Джоковича

В пятницу, 31 января, на Открытом чемпионате Австралии по теннису состоялся второй полуфинальный матч у мужчин.

Вторую путевку в финал разыграли Доминик Тим из Австрии (№5 ATP) и Александр Зверев из Германии (№7 ATP). Победил австриец.

Australian Open. Полуфинал

Доминик Тим (Австрия) – Александр Зверев (Германия) – 3:6, 6:4, 7:6(3), 7:6(4)

Для австрийца это седьмая победа над немцем в девяти матчах.

Отметим, что Тим впервые сыграет в финале турниров Grand Slam не на Ролан Гаррос, где ранее проиграл два матча за титул Рафаэлю Надалю.

Зверев сыграл свой дебютный полуфинал на Шлемах.

В финале Тим сразится против второго сеяного Новака Джоковича из Сербии.