Australian Open. Тим обыграл Зверева и вышел в финал на Джоковича

В пятницу, 31 января, на Открытом чемпионате Австралии по теннису состоялся второй полуфинальный матч у мужчин.
Вторую путевку в финал разыграли Доминик Тим из Австрии (№5 ATP) и Александр Зверев из Германии (№7 ATP). Победил австриец.
Australian Open. Полуфинал
Доминик Тим (Австрия) – Александр Зверев (Германия) – 3:6, 6:4, 7:6(3), 7:6(4)
Для австрийца это седьмая победа над немцем в девяти матчах.
Отметим, что Тим впервые сыграет в финале турниров Grand Slam не на Ролан Гаррос, где ранее проиграл два матча за титул Рафаэлю Надалю.
Зверев сыграл свой дебютный полуфинал на Шлемах.
В финале Тим сразится против второго сеяного Новака Джоковича из Сербии.
Источник — Sport.ua
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