Australian Open. Тим обыграл Зверева и вышел в финал на Джоковича

Австриец одержал победу в четырех сетах

  • 31.01.2020 14:30
  • 1962 просмотра
  • 6 комментариев
Australian Open. Тим обыграл Зверева и вышел в финал на Джоковича
© Australian Open. Доминик Тим

В пятницу, 31 января, на Открытом чемпионате Австралии по теннису состоялся второй полуфинальный матч у мужчин.

Вторую путевку в финал разыграли Доминик Тим из Австрии (№5 ATP) и Александр Зверев из Германии (№7 ATP). Победил австриец.

Australian Open. Полуфинал
Доминик Тим (Австрия) – Александр Зверев (Германия) –  3:6, 6:4, 7:6(3), 7:6(4)

Для австрийца это седьмая победа над немцем в девяти матчах.

Отметим, что Тим впервые сыграет в финале турниров Grand Slam не на Ролан Гаррос, где ранее проиграл два матча за титул Рафаэлю Надалю.

Зверев сыграл свой дебютный полуфинал на Шлемах. 

В финале Тим сразится против второго сеяного Новака Джоковича из Сербии.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 31.01.2020 15:54
    -3
    Мосій Шило, 31.01.2020 15:31
    МолодцА, ушастенький! Приятно удивил и порадовал! Поработать над первой подачей и можно попробовать отодрать цыганина Ноле
    Я не пойму, ты без ушек родился, что везде его ушастеньким называешь?
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    Мосій Шило
      Мосій Шило, 31.01.2020 15:34
    -1
    axylinam, 31.01.2020 14:33
    Игра нервов получилась,проблем в финале у Джоковича похоже не будет
    Будут ,да еще какие!Цыганин не сыграл до финала ни с одним приличным теннисистом.Нельзя же считать таковым Раонича или ,,разобранного,,,завершающего карьеру Федора.
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    vital
      vital, 31.01.2020 15:33
    0
    Ну і добре що Тім переміг. А австрієць тут король таїв - за останні 2 матчі 5 із 5-ти виграв. А Рафа ще нікому 3 таї не програвав в одній грі за всю свою кар'єру.
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    Мосій Шило
      Мосій Шило, 31.01.2020 15:31
    -1
    МолодцА, ушастенький! Приятно удивил и порадовал! Поработать над первой подачей и можно попробовать отодрать цыганина Ноле
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 31.01.2020 14:33
    -1
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    axylinam
    axylinam, 31.01.2020 14:33
    -5
    Игра нервов получилась,проблем в финале у Джоковича похоже не будет
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    vital
      vital, 31.01.2020 15:33
    0
    Ну і добре що Тім переміг. А австрієць тут король таїв - за останні 2 матчі 5 із 5-ти виграв. А Рафа ще нікому 3 таї не програвав в одній грі за всю свою кар'єру.
    Ссылка
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