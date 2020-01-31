Ибрагим КАРГБО: «Я вернусь сильнее»

Нападающий «Динамо» Ибрагим Каргбо не унывает после травмы, которая случилась на зимнем сборе.
«Я вернусь сильнее», – написал 20-летний бельгиец.
Напомним, что футболист травмировался во время товарищеского матча киевлян с «Кайратом», в котором также отметился дублем.
Степень серьезности повреждения бельгийца пока неизвестна.
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Источник — Instagram
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