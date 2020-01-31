Ибрагим КАРГБО: «Я вернусь сильнее»

Нападающий «Динамо» Ибрагим Каргбо не унывает после травмы, которая случилась на зимнем сборе.



«Я вернусь сильнее», – написал 20-летний бельгиец.



Напомним, что футболист травмировался во время товарищеского матча киевлян с «Кайратом», в котором также отметился дублем.



Степень серьезности повреждения бельгийца пока неизвестна.