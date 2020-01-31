Билеты на матч Франция – Украина поступили в продажу

27 марта сборная Украины в Париже проведет контрольный матч против Франции.
Сегодня стартовала продажа билетов. Стоимость одного билета в гостевой, украинский сектор – 20 евро (580 грн), первой категории – 85 евро (2470 грн).
Приобрести билеты можно здесь.
Матч Франция – Украина начнется в 22:00 по Киеву.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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