Билеты на матч Франция – Украина поступили в продажу

27 марта сборная Украины в Париже проведет контрольный матч против Франции.



Сегодня стартовала продажа билетов. Стоимость одного билета в гостевой, украинский сектор – 20 евро (580 грн), первой категории – 85 евро (2470 грн).



Приобрести билеты можно здесь.



Матч Франция – Украина начнется в 22:00 по Киеву.

Ранее поступили в продажу билеты на матч против Польши.