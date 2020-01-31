Месси хочет краткосрочный контракт с Барселоной

32-летний аргентинский бомбардир «Барселоны» Лионель Месси, чей контракт с «блаугранас» рассчитан до лета 2021-го года, намерен его продлить.

При этом Месси хочет, чтобы новый контракт с «Барселоной» был краткосрочным. Аргентинец не намерен связывать себя с каталонским клубом длительными соглашениями.

В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 23 матча во всех турнирах, где забил 19 мячей и отдал 10 результативных передач.

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €140 миллионов.