Месси хочет краткосрочный контракт с Барселоной

32-летний аргентинский бомбардир «Барселоны» Лионель Месси, чей контракт с «блаугранас» рассчитан до лета 2021-го года, намерен его продлить.
При этом Месси хочет, чтобы новый контракт с «Барселоной» был краткосрочным. Аргентинец не намерен связывать себя с каталонским клубом длительными соглашениями.
В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 23 матча во всех турнирах, где забил 19 мячей и отдал 10 результативных передач.
Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €140 миллионов.
Источник — Mundo Deportivo
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