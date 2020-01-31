КАРИКАТУРА ДНЯ. Новичок Манчестер Юнайтед оказался фанатом Роналду

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 25-летним португальским полузащитником Бруну Фернандешем, который недавно перешел из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».
«Моя любовь к «Манчестер Юнайтед» началась тогда, когда я увидел играющего за них Криштиану Роналду, с тех пор я являюсь большим фанатом этого великого клуба», — сказал Фернандеш после подписания контракта.
Момани изобразил Фернандеша в футболке Криштиану Роналду. КриРо выступал за «Манчестер Юанйтед» с 2003-го по 2009-й годы, перейдя в английский клуб из «Спортинга».
Bruno Fernandes: "My love of Manchester United really started when I used to watch Cristiano Ronaldo play and ever since then I have been a big fan of this great club." ❤ برونو فيرنانديز: حبي لمانشستر يونايتد بداء بمشاهدة كريستيانو رونالدو يلعب مع الفريق #bruno #brunofernandes #mufc #omarmomani
Источник — Instagram
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