КАРИКАТУРА ДНЯ. Новичок Манчестер Юнайтед оказался фанатом Роналду

Бруну Фернандеш начал симпатизировать «красным дьяволам» тогда, когда за них играл Криштиану

  • 31.01.2020 12:28
  • 1462 просмотра
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Новичок Манчестер Юнайтед оказался фанатом Роналду
© ФК Манчестер Юнайтед. Бруну Фернандеш

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 25-летним португальским полузащитником Бруну Фернандешем, который недавно перешел из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».

«Моя любовь к «Манчестер Юнайтед» началась тогда, когда я увидел играющего за них Криштиану Роналду, с тех пор я являюсь большим фанатом этого великого клуба», — сказал Фернандеш после подписания контракта.

Момани изобразил Фернандеша в футболке Криштиану Роналду. КриРо выступал за «Манчестер Юанйтед» с 2003-го по 2009-й годы, перейдя в английский клуб из «Спортинга».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Stringer Bell
      Stringer Bell, 31.01.2020 13:28
    0
    МЮ бы тренера купить
    Ссылка
    Stringer Bell
      Stringer Bell, 31.01.2020 13:28
    0
    МЮ бы тренера купить
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности