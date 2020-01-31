КАРИКАТУРА ДНЯ. Новичок Манчестер Юнайтед оказался фанатом Роналду

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 25-летним португальским полузащитником Бруну Фернандешем, который недавно перешел из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».

«Моя любовь к «Манчестер Юнайтед» началась тогда, когда я увидел играющего за них Криштиану Роналду, с тех пор я являюсь большим фанатом этого великого клуба», — сказал Фернандеш после подписания контракта.

Момани изобразил Фернандеша в футболке Криштиану Роналду. КриРо выступал за «Манчестер Юанйтед» с 2003-го по 2009-й годы, перейдя в английский клуб из «Спортинга».