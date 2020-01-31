КОСТЕВИЧ: «Ждал вызова в сборную, когда Шевчук завершил выступления»

Украинский защитник «Леха» Владимир Костевич рассказал о том, что ждал вызова в сборную Украины.

«Был момент, когда все журналисты стали об этом писать. Действительно, была проблема с левым защитником, когда Шевчук завершил карьеру в сборной (в 2016 году – прим.). Начали писать, что можно попробовать Костевича. У меня тогда был хороший период и с командой, и персонально.

Был хороший сезон, мы неплохо выступали, я стабильно играл. Тогда я ждал вызова в сборную. Уже подсознательно думал, как там прикольно, как себя вести. К сожалению, вызов я тогда не получил.

Но ничего, я продолжил работать. Это моя мечта, неоднократно это подчеркивал. Но если правильно делать свою работу, я добьюсь своего», – сказал Костевич.

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