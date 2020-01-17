КОСТЕВИЧ: Португальцы говорили, Украина пропустит 5 мячей. Получили по ушам

27-летний украинский защитник познаньского «Леха» Владимир Костевич поделился мнением о сборной Украины по футболу, которая обеспечила себе место в финальной части Евро-2020, выйдя с первого места в отборочной группе.

— Ты стабильно выступаешь за свою команду. Есть какое-то разочарование, что на тебя не обращают внимания наставники сборной Украины?

— Какое может быть разочарование? Значит, нужно еще усерднее работать и ждать своего шанса. Я уже не раз говорил, что попасть в сборную — моя большая мечта. Поэтому, пока я играю, буду стремиться к воплощению ее в реальность.

— Сборная Украины в Европе сейчас на слуху?

— На протяжении всего отборочного турнира Евро-2020 мы с ребятами из команды говорили на эту тему. Несмотря на то, что Дарко Йевтич представляет Швейцарию, он серб по происхождению, так он был впечатлен игрой нашей национальной команды. А еще я поспорил с двумя португальцами, которые перед игрой сборных Португалии и Украины говорили, что украинцы пропустит четыре, а то и пять мячей.

— На что спорили?

— Мелочи. Получили по ушам (улыбается).

— На Евро можно ставить на Украину?

— Важно подойти к чемпионату Европы в хорошем состоянии. А если отталкиваться от игры, которую сейчас демонстрирует команда Андрея Шевченко, то, безусловно, замахнуться можно на многое…