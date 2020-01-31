Барселона предложила 31 млн евро за форварда Браги

«Барселона» сделала конкретное предложение «Браге» по трансферу нападающего Франсишку Тринкана.
Как сообщает A Bola, за 20-летнего португальца каталонский клуб готов заплатить 31 млн евро. Этот трансфер станет рекордной продажей в истории «Браги».
В этом сезоне Трикан сыграл 11 матчей в чемпионате Португалии и забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова заплатить 25 миллионов евро за Виллиана.
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Источник — A Bola
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