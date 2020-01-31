Бывший полузащитник Шахтера: «Для Динамо третье место – катастрофа»

Сергей Ковалев считает, что киевляне возьмут серебряные медали

  • 31.01.2020 10:43
  • 1637 просмотров
  • 1 комментарий
Бывший полузащитник Шахтера: «Для Динамо третье место – катастрофа»
© ФК Динамо Киев

Бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ковалев считает, что серебряные медали чемпионата завоюет киевское «Динамо».

— Сергей, интрига в борьбе за золотые медали умерла?
— В нашем чемпионате ликвидировать 14-очковое отставание нереально, несмотря на то, что впереди еще 14 матчей. Считаю, «Шахтер» станет чемпионом.  

— Кто станет шестой командой по итогам первого этапа УПЛ?
— Учитывая календарь оставшихся матчей, наилучшие шансы у «Мариуполя».

— Спрогнозируйте вторую и третью команды по итогам чемпионата?
— Если «Динамо» займет третье место, этот будет катастрофой для команды, тренерского штаба и руководства клуба. Поэтому динамовцы сделают все, чтобы этого не допустить. Полагаю, что именно киевляне окажутся вторыми, а третье место я отдам «Заре».

— Кто покинет элитный дивизион?
— Какой-то хаос творится в «Карпатах». В такой ситуации, когда есть задолженности по зарплатам, уходит практически весь основной состав, тренерскому штабу очень сложно будет дать результат. Думаю, ближе всех к Первой лиге именно «Карпаты».

— Кто из Первой лиги пополнит элитный дивизион в следующем сезоне?
— На выход в УПЛ претендуют восемь коллективов, но я поставлю на «Рух», «Волынь» и «Ингулец». Знаю, что у этих клубов стабильное финансирование, есть исполнители под эти задачи, поэтому мечты руководства этим командам выполнить в жизнь по плечу.

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    kerch30
      kerch30, 31.01.2020 11:43
    0
    За счастье.
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    kerch30
      kerch30, 31.01.2020 11:43
    0
    За счастье.
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