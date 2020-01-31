Антуан ГРИЗМАНН: «Барселона может использовать меня как центрфорварда»

Французский форвард готов заменить травмированного Луиса Суареса

  • 31.01.2020 08:05
  • 579 просмотров
  • 1 комментарий
Антуан ГРИЗМАНН: «Барселона может использовать меня как центрфорварда»
© Bleacher Report. Антуан Гризманн

Антуан Гризманн заявил о готовности играть на позиции центрального нападающего, пока в лазарете находится Луис Суарес.

«Если клуб нуждается во мне как в центрфорварде, то я здесь, чтобы помочь. Играть слева или в центре – нет проблем. Всё, что я хочу, это помогать своей команде.

Я привык играть инсайда. Я знаю, как должен двигаться, и у меня есть больше свободы, но я здесь, чтобы помогать клубу», - сказал Гризманн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» нацелилась на Душана Тадича.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 31.01.2020 08:07
    +1
    я думал он и так центрфорвард
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 31.01.2020 08:07
    +1
    я думал он и так центрфорвард
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности