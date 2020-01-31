Антуан ГРИЗМАНН: «Барселона может использовать меня как центрфорварда»

Антуан Гризманн заявил о готовности играть на позиции центрального нападающего, пока в лазарете находится Луис Суарес.

«Если клуб нуждается во мне как в центрфорварде, то я здесь, чтобы помочь. Играть слева или в центре – нет проблем. Всё, что я хочу, это помогать своей команде.

Я привык играть инсайда. Я знаю, как должен двигаться, и у меня есть больше свободы, но я здесь, чтобы помогать клубу», - сказал Гризманн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» нацелилась на Душана Тадича.